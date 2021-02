Básquet: El 19 de marzo larga la Noroeste

Tomando como base la reunión del pasado 6 de febrero con los delegados de los clubes en la misma ciudad de Ceres, en ese momento se le había pedido a la Comisión Directiva de la Noroeste que presente un proyecto de competencia para este 2021.

Según la información que maneja nuestro portal zonade3.com, teniendo en cuenta esa premisa, los directivos trabajaron al respecto. En primera instancia y desde lo institucional, se va a convocar a una asamblea para mediados de marzo (que quedó pendiente por la pandemia) para aprobar el ejercicio 2020.

Por otro lado, se analizó el trabajo conjunto que viene realizando la Asociación con la Federación de Basquetbol de Santa Fe gestionando en la Secretaría de Deportes de la Provincia las Escuelitas de Mini Basquet. Ya la Noroeste contaba con un antecedente súper interesante de la escuelita de básquet del club Unión de Hersilia desde el año 2016 donde la provincia aportó el sueldo de un profesor de básquet durante un año con el fin que se desarrolle la actividad del minibasquet.

Partiendo de esa experiencia, en la actualidad se gestionaron en este 2021 bajo la misma modalidad tres escuelitas de mini básquet más: Unión de Arrufó, Tiro de Moisés Ville y C. A. Pozo Borrado; esto implica tres profesores de los cuales se cubre el sueldo a través de la Secretaria de Deportes y de esa manera estas entidades se inician en la disciplina en lugares donde este deporte no se practica. Las actividades se inician en el mes de marzo, contando con todo aprobado.

El objetivo de la Noroeste es acompañar el fomento del básquet en estas instituciones para seguir consolidando la disciplina en la región. Cabe aclarar que la Provincia solo acompaña estas iniciativas si la asociación tiene todo en regla desde lo administrativo/institucional.

La buena noticia es que este año, la Noroeste va a contar con la incorporación en categorías competitivas con Rivadavia de San Cristóbal (U13 y U15) y Unión de Hersilia (U13). De esta manera, en 6 años de vida la entidad aumentó el número de clubes a 11.

Otro de los objetivos de la Asoc. Noroeste para este año es incentivar la presencia de los clubes en Federativo de Clubes, en las Selecciones de Interasociativos y además para que puedan jugar Copa Santa Fe en categoría Mayores, todos certámenes organizados por Federación.

En otro orden, una de las cosas que se manejan en el ámbito asociativo es elaborar una forma de torneo para proponer a otras asociaciones con el fin de realizar un Torneo Interasociativo. Según pudo saber zonade3.com, hay un proyecto en mano para avanzar en el tema. De todos modos, es necesario arrancar con un torneo local aunque está en carpeta invitar a otras asociaciones de Santa Fe o incluso, de otras provincias de cercanía, en el mediano plazo.

En tanto, puntualmente con lo que tiene que ver con la Asoc. propiamente dicha, lo que se trabajó es que la semana que viene se va a enviar a los clubes proyectos de torneos para comenzar a evaluar.

El día 19 de marzo arrancaría Primera División y el 20 de marzo Inferiores Competitivas. El 21 de marzo lo haría el minibasquet. Todo bajo la mirada atenta de la evolución de la pandemia de Covid 19.

Algunas particularidades: va a existir contemplación o clausula covid para reprogramación de partidos y serán todos jugadores U19 en esa categoría sin permitir los dos U21 como se venía haciendo en el último torneo. Se jugaría desde U13 a U19, con definición en triangulares o cuadrangulares. El libro de pases cierra siempre 48 horas ante de las 3era. Fecha y se va a pedir que el carnet asociativo esté en vigencia para la segunda jornada.

En inferiores y todo sujeto a protocolo de bioseguridad, se maneja la realización de dos torneos: Apertura (ida) y Clausura (vuelta), es decir, a una sola rueda y luego tendrá lugar el cuadrangular el mismo fin de semana: Copas de oro, plata y bronce. Si no se puede jugar la definición por causa de la pandemia, queda la tabla como está en la fase regular para definir campeones.

En Primera sería un Torneo Apertura, dos ruedas, todos contra todos y para la definición, en un mismo fin de semana, se jugarían el viernes las semis y el domingo la Final, tanto Copa de oro como Copa de plata. En tanto, el Clausura sería una sola rueda y con igual variante de semis y finales. Habrá final Absoluta en caso de diferir los campeones en todas las categorías.

Fuente www.zonade3.com