Tras la muerte de dos jóvenes, investigan mala praxis en el Samco de Villa Minetti

A la muerte de Jonás Rosales, un adolescente de 15 años a causa de errores groseros de diagnóstico, se sumó la de Pablo Franicevich de 26 años, quien tras visitar varias veces el Samco, perdió la vida en el hospital de Tostado.

Las marchas de los vecinos en Villa Minetti muestran la indignación que se vive en la localidad, por las recientes muertes de dos jóvenes de 15 y 26 años, quienes no obtuvieron la atención médica necesaria y sufrieron la desidia en el Samco local que terminó con la vida de ambos.

Beatriz Fernández contó en Aire de Santa Fe el calvario que vivieron con la situación de su hijo Pablo, quien comenzó atendiéndose en una clínica privada por un dolor en los testículos y atravesó innumerables consultas sin ser diagnosticado con precisión.

El “rosario” de complicaciones comenzó los primeros días de enero, cuando Pablo recurre al Samco de Villa Minetti por un dolor abdominal, en donde recibe dos medicaciones y es enviado a su domicilio sin ningún estudio. Según relató Beatriz, a la semana su hijo tuvo que volver al Samco por el mismo cuadro, en donde recibió la misma medicación sin ningún estudio complementario y con el alta temprana manifestando que “no es nada, son cólicos renales”.

A mediados de enero, al visitar nuevamente Pablo el nosocomio local quedó internado, le realizan los análisis, ya que además del cuadro anterior manifestaba dolor de pecho y dificultades para respirar. La devolución del diagnóstico médico fue que “no tenía nada”, solo le dieron más medicación, agregándole una particular para los riñones, ya que sospechaba que tenía arenilla y Clonazepan para el dolor en el pecho ya que aludieron a que ese dolor “era por los nervios”.

La situación comenzó a tensarse cuando a los pocos días Pablo vuelve a ser internado, allí Beatriz manifiesta si pueden hacerle ecografía o al menos un traslado, recibiendo una respuesta negativa dado que “por esto nada más no puedo trasladarlo, que no era conveniente”. La tercer internación se da a los pocos días, cuando el joven de 26 años regresa por quinta vez al Samco, quedando otra vez internado por un día y medio y recibiendo la negativa del traslado.

Tras recibir el alta vuelve a su casa en donde permanece solo media hora ya que por los dolores que lo aquejaban decidió volver al centro de salud. Allí le realizaron un chequeo y le aplicaron la misma medicación que en las ocasiones anteriores.

El cuadro de Pablo no mejoraba, por lo que Beatriz decidió realizar una consulta a otro profesional en Pozo Borrado. Lo revisaron, analizaron los estudios previos y análisis, a excepción de la placa de tórax. Tras realizarle una ecografía el médico constata la presencia de arenilla en el riñón izquierdo y en el derecho. Lo medicaron nuevamente, el dolor en el pecho persistía, sin embargo, el médico hace caso omiso de este síntoma y lo atribuye a los nervios. "Ese día estaba alegre, felíz porque le habían pasado todos los dolores y jugaba con su hija de tres meses", relató Beatriz.

Dos días después el malestar persistía, por lo que Pablo decidió volver al Samco en donde los médicos optan por trasladarlo a Tostado. La madre del paciente denunció negligencia médica y abandono de persona en el interín que se dio entre la asistencia al traslado. Pablo murió el jueves 28 de de enero durante el viaje que debía culminar en el hospital de Tostado. Sus familiares que lo asistieron en el trayecto aseguran que no podía respirar.