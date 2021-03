Caporgno es el nuevo gerente de Ganaderos de Ceres

Luego de 21 años de reconocido trabajo en el INTA, el Ing. Javier Caporgno aceptó ser el gerente de Ganaderos de Ceres.

Luego del fallecimiento de Gerardo Ferrero, la gerencia fue administrada temporalmente por Walter Cáffaro. En busca de un nuevo gerente la Comisión Directiva pensó y tentó al Ing. Javier Caporgno para tomar ese cargo.

Recordemos que, Caporgno llevaba 21 años dedicados al INTA, además realizó una Maestría en Extensión Agropecuaria, y en el medio, desde el 1 ero de marzo, se hizo cargo de la gerencia.

“La propuesta me la realizó el directorio de la cooperativa allá por el mes de diciembre, la verdad no lo tenía en mis planes estaba abocado a la parte de extensión agropecuaria, siempre mi fuerte fue la organización, tuve este ofrecimiento, lo pensamos en familia y tomé esta decisión que no fue fácil, si bien es una cooperativa que tiene un fin social también mucho tiene que ver la parte comercial que hay que trabajar. Uno está en una etapa en la que quiere incursionar en otras cosas y afrontar otros desafíos” comenzó Caporgno.

La cooperativa lleva más de 50 años de trabajo en Ceres y la región, con remates ferias en Tostado, Malbrán, San Cristóbal, Suardi y La Guampita. “La idea es tratar de mantener todo lo que Ganaderos ha desarrollado hasta aquí, Gerardo, Gery, le dio una impronta de desarrollo, de trabajo en equipo de la cooperativa que quiero continuar, pretendo agregar la articulación interinstitucional que tenemos que desarrollar, por ejemplo, vínculos con otras cooperativas entre otros temas. El próximo año armaremos una estrategia de crecimiento también, año tras año crecemos en el número de cabezas que van a remate y hay que tratar de continuar el crecimiento” detalló el flamante gerente.

Cabe destacar que, en la actual gerencia también estará Walter Cáffaro, “él estuvo mucho tiempo en el directorio y fue el gerente en este último tramo, él me va a acompañar. La idea es que, en algunos remates, uno viaje y el otro se quede, es importante que haya gente en la sede, hasta aquí llegan también compradores y hay que atenderlos también. Conozco a todo el equipo, pronto realizaremos una reunión con todos para establecer las estrategias y ver en cada sede que problemáticas hay y que podemos desarrollar. Las reuniones y planificaciones se mantendrán en el tiempo” anticipó Javier Caporgno.