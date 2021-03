Sandro Leiva perdió por nocaut y al caer se fracturó el peroné 

La pelea era todo un desafío para el sanguillermino por la calidad del rival. Clavero es oriundo de Adelia María, fue Campeón Cordobés, Campeón Argentino y terminó perdiendo ante Matías Romero por el Título Sudamericano Súper Pluma. A pesar de la jerarquía del rival, Sandro hacía semanas que estaba entrenando con "El Chino" Miranda en Monte de los Gauchos y hasta había bajado 12 kilos para llegar a los 62 kilos que se pedían. En el combate se lo vio bien al sanguillermino sobre todo en el inicio en el primer y segundo round, donde a Clavero le costaba entrarle y no podía doblegarlo. Incluso, Clavero no tenía claridad hasta que el cansancio de Sandro empezó a hacerse sentir y en el tercer asalto descuidó su guardia y allí Clavero pudo conectar un golpe cruzado que mandó a la lona al sanguillermino.

Al caer se temió primero por su rodilla, ya que se trabó uno de sus pies y el dolor que tenía ya en la lona era sobre su pierna derecha. "Primero pensé que era la rodilla pero después cuando me atendieron me di cuenta que no. Me atendieron primero ahí en La Cautiva, que es un lugar pequeño y después tuvieron que trasladarme a Río Cuarto, que está a 120 kilómetros. Tuve que viajar en el asiento de atrás de una camioneta porque no había ambulancia para trasladarme", explicó Sandro Leiva en diálogo con TVCOOP.

"Me atendieron en el Hospital de Río Cuarto y ahí después de hacerme una placa me dijeron que tenía quebrado el peroné de mi pierna derecha. Tenía hasta el pie torcido hacia afuera. Así que me dejaron los dedos del pie libres y me enyesaron de ahí para arriba abarcando el tobillo y hasta antes de llegar a la rodilla. Me dijeron que tengo para 45 días de yeso, así que desde esta mañana estoy en mi casa de Barrio Pueblo Viejo. Tenía pensado quedarme a entrenar allá en el gimnasio donde estaba entrenando para hacer otras peleas pero esto me complica todo, así que ahora tenemos que ver cómo evolucionamos de esta quebradura", añadió Sandro.