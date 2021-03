Cardozo tras las lluvias del sábado; "Si no estaríamos preparados la ciudad estaría colapsada"

El sábado pasado amaneció lloviendo en la región. La cabecera departamental fue la noticia de la zona porque llovió si cesar hasta las 17. El registro marcó 120 milímetros.

Sergio Cardozo, Secretario de Servicios y Obras Públicas recordó que “Hay que contar que, desde enero a la fecha, 1 mes y medio, cayeron 600 milímetros, de los cuales 210 milímetros cayeron en los últimos cuatro días. Por supuesto, que la ciudad se anegó, pero estamos contentos porque sobre un total de 5.000 casas que hay hubo un margen ínfimo que nos llamaron y les hemos dado respuesta. Tuvimos dos casos y bomberos otros dos casos. Uno en San José en la intersección de calles Lapachos y Oro y el otro en Barrio Juan XXIII pero son inundaciones de los patios, el agua ingreso por detrás. Le dimos asistencia rápidamente” comentó.

El agua complico la transitabilidad, pero no hubo evacuados. “Como municipio tenemos que resolver que no haya agua dentro de los domicilios, en ese punto la labor está cumplida, realmente si uno veía como estaba la ciudad y con la rapidez que se fue el agua, estimo que a las 12 de la noche ya no quedaban calles anegadas, los desagües funcionaron. Hay que contar que cayeron 12 cm de agua sobre una superficie total de la ciudad y la región, el agua se va muy lento y se va por canales pequeños que obviamente tiene su tiempo para el drenaje.

Cabe destacar que, no solamente tenemos el agua que cae sobre la ciudad, sino que estamos con toda el agua que llega de Portugalette que llega de la ruta 39, viene de la zona oeste, los desagües trabajaron muy bien. Tenemos muchos reclamos de cunetas pero no de anegamientos de casas y eso es lo importante. Nosotros resaltamos eso porque estuvimos trabajando en los canales. Limpiamos las cunetas y rápidamente la gente los ensucia. Bolsas de residuos, colchones, hemos encontrado de todo. Estamos en una temporada de lluvias, el pasto crece mucho y realmente nos falta llegar a las cunetas, pero es imposible que desde el municipio lleguemos a todas, llamo a la seriedad del vecino, que colabore con la limpieza de su parte de la cuneta, si bien le corresponde al municipio, pedimos la colaboración del vecino. El municipio no llega a cortar el pasto de todas las cunetas. Lo que el municipio tiene que hacer es mantener limpios los canales de drenaje mayores para que el pueblo pueda sufrir lluvias intensas sin tener anegamientos en casas y eso se logró.” Detalló el Arq. Cardozo

Finalmente, Cardozo aseguró que ante la alerta de intensas lluvias se procedió a la limpieza de los canales/drenaje, por lo tanto, a media noche no había agua en la ciudad. “Se ha hecho un buen trabajo, de prevención y nos dio resultado. El sábado recorrí la ciudad y vimos con gratificación que podíamos llegar a todos lados de la ciudad porque hay un 95% de transitabilidad, ante una emergencia, una ambulancia podemos dar respuesta”.