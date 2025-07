"Pensar la Constitución": conversatorio sobre ordenamiento territorial y planificación urbana

Este martes 8 de julio desde las 13:30 hs. se llevará a cabo en la sede del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1-Santa Fe (San Martín 1754) un conversatorio destinado a reflexionar y debatir sobre la importancia de incluir en la próxima Constitución de la Provincia de Santa Fe los puntos vinculados al Ordenamiento Territorial y la Planificación Urbana.

“Pensar la Constitución” será el nombre del encuentro donde se conversará sobre los aspectos que fueron consensuados y presentados en la Legislatura por la mesa de trabajo integrada por el CAUPSF, la FADU UNL, FAPYD, FAD-UCSF, CURDIUR, profesores/as, investigadores/as, y urbanistas de la provincia.

El objetivo del encuentro es fortalecer este proceso colectivo, evaluar alternativas de texto y sumar el respaldo institucional necesario para llevar esta propuesta a la Asamblea Constituyente. En ese sentido, la mesa de trabajo viene coordinando con abogados constitucionalistas el contenido del texto para presentar a los distintos bloques y espacios políticos que conforman la constituyente y conseguir el acompañamiento para incorporar esos puntos en la nueva Constitución.

Cronograma

El encuentro comenzará a las 13.30 con el panel “La constitucionalización del derecho al agua”, con la participación de la decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL Marta Paris, Hugo Díaz de la Universidad de la República (Uruguay – via Zoom) y de Marcelo García de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y Former Fellow de IEA Litoral (via Zoom).

El segundo panel será a las 15.30, denominado “Ordenamiento territorial y ciudad como objetos constitucionales” y participarán José Antonio Tietzmann de la Universidad Federal de Goiás (Brasil – vía Zoom), Bernard Drobenko (Francia – vía Zoom), Fabio Quetglas de la Universidad de Buenos Aires y Blanca Soro Mateo de la Universidad de Murcia (España).

El último panel se tratará “La protección constitucional del patrimonio cultural”, será a las 17 y disertarán Leticia Santarelli del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe y Luisa Durán de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil) y Former Fellow del IEA Litoral.