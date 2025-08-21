Michlig y Carballeira evaluaron proyectos y gestiones en favor de la producción del Dpto. San Cristóbal

El legislador y el funcionario de la cartera que conduce Gustavo Puccini abordaron distintos demás de gran interés para la producción departamental

El Senador Felipe Michlig mantuvo una reunión de trabajo con el titular de la Dirección Provincial de Innovación y de Vinculación con Gobiernos Locales, Federico A. Carballeira, perteneciente al ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, a los efectos de avanzar en gestiones y proyectos relacionados al Departamento San Cristóbal.

El senador Michlig agradeció la visita y el tiempo destinado por el funcionario provincial “para continuar con muchas gestiones y trámites que venimos trabajando con el ministro Puccini, quién siempre está brindando respuestas junto a su equipo de trabajo a las distintas demandas territoriales”.

Gestiones energéticas 

En la oportunidad se evaluaron las gestiones que se tramitan ante la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a completar obras de mejoramiento del suministro eléctrico en las localidades Ambrosetti, Suardi y San Guillermo.

También se evaluaron aspectos técnicos, a fin de entregar un Aporte No Reintegrable a la Cooperativa Apícola de San Guillermo, para cubrir el costo de la construcción de una línea área LAMT (línea área de media tensión) de 7,62 kw para llegar a la planta de extracción de miel.

Monetización de créditos para la producción

Por otra parte, Carballeira informó sobre el pronto pago de los certificados de los créditos entregados para el sector apícola para las asociaciones para el desarrollo de San Guillermo, San Cristóbal, Ceres,y la la Asoc. de Villa Trinidad y Colonia Ana, por un monto total de $186.000.000.

Asimismo, se analizó el avance de los créditos a productores agropecuarios de la asociación para el desarrollo de San Cristóbal, cuyo monto global de desembolso es de $404.200.000. También la monetización de créditos a empresas del departamento otorgados en el marco de Agroactiva.

Apoyo Exposición y Fiesta del Caballo

Las autoridades repasaron aspectos organizativos de lo que será la edición 2025 de la Exposición Rural y 58° Fiesta Nacional del Caballo de la ciudad de San Cristóbal, para la organización y apoyo del tradicional evento.

Al respecto el Senador Michlig destacó “la importancia de este evento para la cultura y la economía local y de la región” agregando que “La Fiesta Nacional del Caballo es un orgullo de toda la provincia porque continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad rural y los amantes de esta tradición, impulsando tanto la ganadería como el turismo en la región”.

Agenda de trabajo territorial

Finalmente, definieron cumplir próximamente con una nutrida agenda de trabajo territorial en el departamento San Cristóbal junto a funcionarios de la secretaría de industria, comercio exterior, de servicio y comercio interior, Cooperativas, Mutuales y Emprendedorismo, además de Infraestructura Productiva.

El Departamental visitó el Hospital "Julio Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal para consultar cómo funciona el protocolo sobre el fentanilo contaminado que provocó tantas muertes en Argentina. Desde la institución aseguraron que el lote que estaba en malas condiciones no llegó al nosocomio ni a los de localidades vecinas afortunadamente.

