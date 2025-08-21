Convocan a niñas y adolescentes a participar de la 4ª Jornada de Talleres STEM

La Universidad Nacional del Litoral se suma a los festejos mundiales por el Día de Ada Lovelace a través de la 4° Jornada Latinoamerica de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes, que se realizará de manera simultánea en 80 sedes de Argentina, Brasil, El Salvador, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

El encuentro propone una serie de talleres lúdicos con sesiones de resolución de problemas para niñas de 10 a 12 años, con el objetivo de promover las carreras STEM y alentar a las niñas a continuar sus estudios en ciencia de datos, computación, ingeniería, matemáticas, ayudándolas a comprender la importancia del rol de la mujer en la Ciencia.

La Jornada se realizará simultáneamente en diferentes localidades de Latinoamérica, el sábado 4 de octubre de 9:30 a 13.

Se convocarán a 30 niñas de cada localidad, acompañadas por docentes, familias y/o tutores a cargo. Asimismo, las diferentes sedes contarán con un equipo interdisciplinario de docentes y estudiantes, encargado de llevar adelante la propuesta y la organización logística del evento.

La edición 2025 es organizada por: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), la Facultad de Ingeniería Química (UNL), la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Comitê Temático Mulheres na Matemática Aplicada e Computacional (Mulheres da SBMAC).

¿Quién fue Ada Lovelace?

Augusta Ada Byron conocida como Ada Lovelace, nació en Londres en el año 1815. Es una matemática británica conocida por su trabajo en la máquina analítica, propuesta por Charles Babbage. Fue una pionera en el área de programación por desarrollar el primer algoritmo para ser procesado por una máquina de este tipo.

La tecnóloga Suw Charman-Anderson en 2009, fundó el Ada Lovelace Day para llamar la atención sobre esta científica pionera y promover los logros de las mujeres en las carreras STEM.

Sede Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, la sede es la Facultad de Ingeniería Química de la UNL (Santiago del Estero 2829), y contará con la participación de docentes de la Facultad y docentes-investigadores UNL-Conicet.

Podrán participar niñas de 10 a 12 años, acompañadas por docentes, familias y/o tutores. Se trata de una actividad gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa.

Las inscripciones se realizan del 15/08 al 05/09, completando el formulario que se encuentra en: https://adalovelace.net.ar/index.html

Paso a paso

1. Buscá la sede más cercana (Hay diferentes localidades de Latinoamérica. Utilizá el buscador para encontrar más fácil tu sede).

2. Completá el formulario (Deben contactarse docentes, familias o tutores de las niñas interesadas en participar).

3. Esperá la confirmación por mail (Desde la sede elegida te enviarán un correo electrónico para informarte el estado de la inscripción).