Sportivo Suardi vuelve a la Morterense

En las últimas jornadas, y con la gestión de Andrés Pelussi, alto dirigente de la CABB, la Comisión Directiva de Sportivo comenzó el operativo retorno.

Indudablemente, que la expulsión de la Federación de Santa Fe de la CABB, aceleró lo tiempos.

El retorno, que será inmediato, ya fue aprobado por la Directiva de la Asoc. de Básquet de Morteros, por lo que cuando se reanude la actividad, el fixture tendrá la inclusión de Sportivo tanto en 1ª división como en inferiores.

En relación a Unión de San Gmo. y Libertad de Villa Trinidad, se desconoce, por el momento, que determinación tomarán, aunque también podrían iniciar gestiones en el mismo sentido.

Tibaldo: "La vuelta de Sportivo es una alegría enorme"

No sé si se hizo justicia, pero creo que la salida, allá por el año 2014, fue algo muy difícil para nuestra Asociación, destacó Tibaldo. A poco de asumir como Presidente, tuvimos un momento muy complicado porque perdimos tres equipos, también recordó el dirigente.

Ratificó que la próxima semana habrá una reunión de delegados para rearmar el torneo, aunque la idea es tener el mismo fixture.

Por otra parte, admitió que algunos dirigentes de Unión de San Guillermo también se contactaron en las últimas horas para informarse sobre los pasos que llevó adelante Sportivo.

Tibaldo dijo que Sportivo vuelve a la Morterense y en consecuencia a la Federación Cordobesa. Por supuesto que todo esto tiene que ser avalado por la CABB pero estimamos que no habrá inconvenientes.

Picatto dijo que volver a la Morterense es lo mejor para Sportivo

Estamos muy contentos de volver a la Morterense, dijo en Mesa Deportiva, el Pte. de Sportivo, Cristian Picatto. Siempre hemos reclamado lo que nos demandaba jugar en la Noroeste en cuanto a las distancias, el costo económico y la consecuente pérdida de jugadores.

Nosotros no tenemos nada en contra de la dirigencia de la Noroeste, pero se abrió esta puerta y no la desaprovechamos porque era lo más lógica por una razón geográfica, afirmó Picatto.

Hemos escuchado a la Subcomisión de básquetbol, a los entrenadores, al Coordinador, Marcelo Casermeiro, y por mayoría llegamos a la conclusión que volver a la Morterense era lo mejor para el club.

Al ser consultado sobre que había dicho la directiva de la Noroeste, comentó que nos vamos en buenos términos. Nosotros manifestamos que no nos escucharon cuando presentamos propuestas para mejorar los torneos. Agregó que a Sportivo nadie lo escuchó cuando nos sacaron de la Morterense, cuando el club no tenía intenciones de cambiar.

En el club todo sigue igual, sólo cambiamos de competencia, dijo Picatto.

Fuente Radio Belgrano