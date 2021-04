Bagnasco: "Presentamos un proyecto para ayudar a quienes no pudieron trabajar durante la pandemia"

"Presentamos un proyecto para que el Municipio ayude a quienes no pudieron en este tiempo de pandemia, no definimos ni detallamos las actividades que estarían incluidas pero va sobre todo dirigido a actividades relacionadas con los eventos y demás actividades que no pudieron hacerse o pudieron hacerse muy poco en este tiempo de pandemia", explicó.

"Luego de las medidas tomadas por Defensa Civil el Municipio lanzó un programa de ayuda a comercios y celebramos esto, nos parece muy bien y es un poco lo que nosotros planteamos en este proyecto, sólo que nosotros lo planteamos de manera más amplia y sobre todo para algunas actividades que no han podido trabajar o han trabajado muy poco desde el inicio de la pandemia", agregó.

Fuente: TvCoop Cooptel