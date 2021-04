Endiablado y puntero en soledad

El Rojo de San Cristóbal le ganó 3-2 un trabajado partido a Argentino de Humberto y es el único líder ya que Roca no pudo jugar ante San Antonio. Deportivo Bella Italia e Independiente de Ataliva también ganaron y siguen en el lote de escoltas.

Por la Zona Norte de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol se disputaron todos los partidos a excepción del compromiso de Sportivo Roca -uno de los punteros en la previa- y Belgrano de San Antonio que se suspendió debido a que este último presentó casos de Covid.

Independiente de San Cristóbal el otro que debía defender la vanguardia, hizo los deberes y metió un trabajado triunfo 2-3 ante un siempre complicado Argentino de Humberto. Si bien el diablo rojo lo empezó ganando casi desde el vestuario con gol de Gino Simonatti a los 3 minutos, el abiceleste reaccionó y se lo dio vuelta en una ráfaga. A los 13' convirtió Román Martínez y a los 18' Agustín Bussinello. Antes del cierre de la primera etapa, Independiente tuvo que esperar hasta los 40' para empatar a través de Ezequiel Mercado y cuando parecía que terminaba en tablas, apareció a los 45' del ST Adrián Videla y puso el 3-2 final para dejar a su equipo más puntero que nunca con 7 unidades.

El otro Diablo Rojo, Independiente de Ataliva también sumó de visitante ante Tiro Federal de Moisés Ville que todavía sigue sin poder ganar en la competencia luego de tres partidos disputados. La visita le ganó 0-1 con gol de Uriel Ricarte a los 30' de la segunda etapa. Los de Ataliva suman 6 unidades y siguen prendidos en el lote de escoltas.

Argentino de Vila, por su parte, no pudo frente a Sportivo Aureliense, ambos con tres puntos en la tabla de posiciones no se sacaron ventaja y empataron 2-2 en un entretenido partido que tuvo todos los goles en el segundo tiempo. A los 12' del complemento Boeris abrió la cuenta para el local, pero Martín Coria de penal puso el empate cuando iban 18'. A los 25' Gonzalo Manelli otra vez puso en ventaja Argentino que sin embargo no pudo aguantarlo y se lo volvieron a empatar a los 40', otra vez desde los 12 pasos, ahora a través de Ambra.

Finalmente, el Deportivo Bella Italia le ganó 2-0 a San Isidro de Egusquiza y se sigue en el lote de escoltas con 6 unidades. El primero de los Tanos fue a los 35' de la primera etapa cuando Blanco cambió un penal por gol y a los 45' del complemento de contragolpe, Mariano Franzetti, cerró el marcador.

Fuente Palo y Gol