Juan Manuel Costamagna: «A Sportivo y Unión SG no les aceptamos la desafiliación, vamos buscar que se queden en Noroeste»

El dirigente además acotó que «ellos quisieron explicar los motivos por los cuales deciden irse. Pero ninguno de esos argumentos es un argumento sólido. Solo lo basan en lo económico, y la cercanía con Morteros. Bueno San Guillermo lo ató a que se va su rival»

Para Costamagna, «este no es momento para tratar este tipo de cosas, venimos hace pocos días del fallecimiento de nuestro presidente, estamos en una pandemia, pero bueno, ellos lo plantean ahora, y se verá de acuerdo a lo estatutario, y lo que señalen reglamentos de Federación para que se avance al respecto. No les será fácil irse. Uno no puede de un día para otro decir acá no juego más, porque se me ocurre que no quiero seguir y me voy. No es tan así. Además, hay cosas en las que CABB no tiene injerencia, y que sabemos que desde ahí operaron para la partida de Sportivo».

Además, citó que «por ejemplo hay equipos cordobeses que querían jugar en Cañadense, y como la Federación Santafesina tiene códigos no los respetó. Esperemos que la Federación Cordobesa tenga la misma actitud. Con Morterense no hemos tenido ningún contacto, solo enviaron una nota y nada más. No dieron la cara. No está bien como se manejaron con este tema» expresó.

En el final confirmó que Cristian Mantovani de Tostado, en su rol de vicepresidente asumió como nuevo presidente de la ANSB, y que Bagnasco de San Guillermo dejó su primera vocalía para asumir como nuevo vicepresidente.