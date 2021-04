Francisco Mayoraz asumió al frente de la Sociedad Rural de San Cristóbal

Tras una asamblea que se realizó en la entidad entre todos sus integrantes, se resolvió que Francisco Mayoraz asuma la presidencia, en el lugar que ocupaba Rafael Aleman, y acompañado por una comisión que en su mayoría son personas jóvenes, uno de los objetivos que siempre tuvieron ambos presidentes, es decir, acercar a los jóvenes a la Sociedad Rural para que en un futuro sean ellos los que puedan llevar adelante la institución.

En entrevista con este medio, Mayoraz expresó que esto es un nuevo desafío y destacó la participación de la juventud para que puedan trabajar en conjunto con las personas con experiencia.

“Con Rafael encaramos hace cuatro años esto, se hicieron cinco por la pandemia, y uno de los objetivos que nos habíamos puesto era que lleguen jóvenes, lo logramos a medias pero estamos viendo los frutos. Además de la comisión hay un grupo de colaboradores que hasta el año pasado no lo teníamos, interesados en participar en comisiones futuras. Voy a estar como presidente y dentro de dos años ya hemos hablando con el nuevo vicepresidente con el compromiso que él va a seguir.

Entre los principales temas que esta gestión quiere tratar son los caminos rurales, ya que muchos de ellos se encuentran en mal estado y ante las lluvias se hace hasta imposible transitarlos.

“El tema lluvia o sequía son condiciones climáticas que a todos nos ha tocado, la hemos tenido que pelear y llevar adelante. Lo que más me preocupa es el estado de los caminos de la zona, principalmente las rutas provinciales, son una vergüenza las rutas que tenemos sobre todo la ruta 39 que es imposible cruzar o como las rutas de la zona de Aguará o la ruta 2, haya que ver si van a trabajar o van a seguir haciendo la plancha como hasta ahora”.

Otras de las consultas que se le hizo al nuevo presidente fue qué piensa de las tradicionales fiestas que la Sociedad Rural organizaba todos los años, debido a todos los cambios que se acontecieron por la pandemia.

“Seguimos con una modalidad distinta de exposiciones, sea remates o eventos como un desfile o una concentración, las muestras de exposiciones con la parte industrial y comercial creo que en uno o dos años lo vamos a volver a ver en San Cristóbal”.

Por otro lado, el presidente saliente Rafael Aleman, realizó un balance de su gestión, agradeció a todos los que lo han ayudado y que han trabajado en la comisión directiva. Además, habló sobre la actualidad del país y del sector ganadero.

“Estoy muy agradecido, creo que hemos logrado un equipo interesante que hizo mucho por la rural, hizo mucho por el productor agropecuario, a veces no se nota porque los trabajos son muy callados y llevan mucho tiempo pero creo que en ese sentido fue una buena comisión. Estuvimos un año más del previsto, el 2020 fue difícil pero creo que la rural siguió cumpliendo su objetivo y tratamos de solucionar los problemas que nos fueron presentando”.

En cuanto a la economía y a la venta de carne en el país, Aleman también habló acerca de la posibilidad que se deje de vender la media res, una noticia que se conoció en las últimas semanas y el productor explicó su visión de esto.

“El tema del cuarteo de la res hace mucho que se viene hablando, lo hemos tratado en comisiones de CARSFe y Sociedad Rural, el tema del cuarteo de la media res sanitariamente es muy bueno, operativamente es muy bueno, resulta que esto incrementa el costo del matarife. El problema en Argentina radica por el doble status, uno del matarife y otro del frigorífico, entonces los frigoríficos están preparados para hacer el corte y no les aumentaría el costo pero si a los matarifes. Lo primero que dicen es que será más cara la carne, pero la carne el precio se lo da el consumidor, en la medida que se vende aumenta, sino se vende no aumenta y cuando la carne no pueda absorber el mayor costo lo va a tener que hacer el productor, no estamos de acuerdo totalmente pero tampoco podemos oponernos”.

Con respecto a las exportaciones, Aleman detalló que la situación es complicada por los nuevos controles que decidió implementar el gobierno.

“Lo que salió en todos lados es que han puesto un nuevo control, los productores y entidades están enojados porque es un control más y otro costo más y cuando se les ocurra van a cortar la exportación. Nosotros ya sabemos cómo termina esto, en el 2008 empezamos, en el 2009 faltaban diez millones de cabeza y en el 2010 los precios fueron récord porque no había más hacienda. La economía funciona armoniosamente como un todo y no se puede andar emparchando cuando algo no funciona bien, lo interesante sería que la economía funcionara libremente y que el dólar fuera uno”.