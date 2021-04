Ceres: Leandro Nicola, renunció a su cargo en el gobierno de la ciudad

Por una decisión propia, el funcionario que acompañó en la campaña 2019 al equipo que consiguió imponerse en la contienda electoral y que puso en el poder al Frente Progresista Civico y Social, después de 16 años de mandato del peronismo, dejará su escritorio, y su cargo, del cual aun no se ha confirmado quien lo ocupará en su reemplazo.

Leandro Nicola, llegó al equipo de Dupouy por recomendación del Senador Felipe Michlig, con quien trabajó muchos años.

Nicola, incluso fue parte de la lista de candidatos a concejales del Frente Progresista, la cual tambien se impuso en la contienda electoral.

El ya ex miembro del gabinete, se aleja de la gestión por diferencias insalvables, con miembros del gabinete de gobierno, «no nos enojamos entre nosotros, ni nada parecido, mi salida del gobierno es en excelentes términos, lo dialogué con la Intendente y acordamos que aceptará mi renuncia al cargo, considero que mi tiempo en esta gestión ya concluyó».

Leandro Nicola, fue el nexo directo de los primeros tiempos del gobierno con los medios de prensa, eso se fue decantando en los últimos meses, pero no dejó de ser una novedad su alejamiento de la gestión, más aun, en un año electoral y cuando trabajaba en la instrumentación de todo un moderno equipo de videovigilancia pública.

«Tal vez la decisión, que ya venía cavilando hace algunos meses se tardó un poco, y se da ahora, no hay nada para especular» dijo Nicola a este medio.

Durante su paso por el Gobierno, se mencionó su fuerte confrontación y fuertes diferencias con la Concejal Guirado, la cual se terminó alejando del partido que la puso en el Concejo, y de otros cruces políticos con compañeros del Gobierno, «siempre hay miradas distintas sobre una gestión, y de como hacer tal o cual cosa, no es para dramatizar nada, todo lo que se tenia que decir en su momento se dijo entre nosotros, y son cosas propias de estar acompañando un proyecto de Gobierno, como el que encabeza la Intendente».

Nicola, se alejará por el momento de la política, después de varios años de estar vinculado a la misma, y dedicará sus tiempos a atender y agrandar sus emprendimientos privados, como el bar 17/34 entre otros.

La salida de Nicola, es la segunda en la gestión de Alejandra Dupouy, recordando que la primera renuncia del gabinete fue la presentada por Antonella Costamagna, quien era directora de educación y cultura.

Fuente: CeresCiudad