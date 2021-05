La Cruz Roja sigue forjando nuevas enfermeras

Educación 02 de mayo de 2021 Carlos Lucero Por

Once profesionales egresaron de la Cuz Roja de San Cristóbal, esta semana dos estudiantes más recibirán seguramente su título de Técnicos Superiores en Enfermería. La carrera interesa a estudiantes no sólo de San Cristóbal, sino de toda una región. No fue fácil mantener abierta esta carrera que brinda la oportunidad de estudiar una profesión que tiene una salida laboral inmediata.