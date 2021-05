Estudiantes de medicina y obstetricia desarrollan prácticas en el Centro de Simulación de la FCM-UNL

El Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCM-UNL) ha adquirido una enorme trascendencia en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ya que se convirtió en el escenario para que profesionales de la salud provenientes de diferentes efectores de la ciudad de Santa Fe en un primer momento, y estudiantes después, realicen prácticas en contextos seguros.

“La simulación nos ha permitido articular las actividades presenciales en nuestro Centro y lograr el entrenamiento en profesionales de salud y la adquisición de habilidades y destrezas, en el caso de estudiantes”, puntualizó David Biegkler, docente de la FCM-UNL, para luego agregar que “otra particularidad que tiene la simulación es que nos ha permitido en profesionales de la salud el entrenamiento y la práctica interprofesional, ya que hemos convocado a diferentes actores del sistema de salud para entrenar, no solo habilidades procedimentales necesarias para enfrentar en la pandemia, sino también para el trabajo en equipo”.



Clave en la pandemia

Cabe mencionar que la diversificación de los entrenamientos en simulación ha sido gradual y de un crecimiento constante y con bases firmes que posibilitaron que, en este periodo, se haya cuatriplicado la carga de simulación, debido a que las prácticas en centros asistenciales están limitadas. “Desde que se inauguró el centro en 2018, la Facultad ha crecido notablemente, ante todo si tenemos en cuenta que en su comienzo prácticamente la disciplina emergentología fue la que comenzó con los entrenamientos, y a lo largo de los años se ha extendido a numerosas disciplinas y asignaturas, sumamente importante para la formación tanto en el grado, como pregrado y posgrado de los futuros profesionales. Esto demuestra el crecimiento en la capacitación docente en esta estrategia pedagógica tan apasionante como es la simulación cuyo objetivo final es mejorar la calidad de atención de los pacientes”, postuló Horacio Locatelli, director del centro.

Preparación del Centro de Simulación

“El desafío más grande que tuvimos en 2020 fue adaptar el centro de simulación a los protocolos que nos aseguren realizar prácticas lo más protegida posibles, con los conocimientos que existían, en ese momento, sobre las nuevas recomendaciones en bioseguridad y que se iban actualizando a medida que avanzaba la pandemia”, manifestó Hugo Casafú responsable técnico del centro. En esa línea, “la adaptación del edificio, consistió en modificar los aforos de las salas, lo cual no fue fácil porque significaba disminuir la cantidad de personal que podría entrar en cada una, la limpieza de los espacios entre grupo y grupo, la higiene y sanitización de todos los simuladores. Además, adaptar espacios en el otro edificio de la facultad, precisamente para cumplir con talleres de baja complejidad. En suma, tuvimos que capacitar al personal de operaciones técnicas para que siga cada uno de los protocolos de bioseguridad vigentes”, comentó Casafú.



Entrenamiento de profesionales de la salud

El Centro de Simulación fue clave para que 468 profesionales correspondientes a personal de la salud de diferentes hospitales, centros de salud, asociaciones, servicios de emergencias y traslados de la provincia de Santa Fe, se capacitaran en el desarrollo de habilidades técnicas de colocación y retirada de Equipos de Protección Personal (EPP). También traslado y manejo de pacientes críticos, manejo extrahospitalario de la insuficiencia respiratoria aguda en paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, maniobras de intubación y extubación en quirófano en contexto de COVID-19 e introducción y extracción de pacientes COVID-19 del sector de quirófanos.



Simulación en PFO de medicina

El contexto sanitario, vivido desde marzo de 2020, las normativas de distanciamiento físico obligatorio por COVID-19 y las disposiciones del poder ejecutivo nacional imposibilitaron que, durante gran parte del año pasado, estudiantes de las carreras de salud realicen prácticas presenciales en los centros asistenciales, así como también impidieron el desarrollo de actividades de simulación.

“Durante la mayor parte del año 2020 estuvieron suspendidas las actividades de simulación de la disciplina pediatría, con excepción de los meses durante los cuales las autoridades sanitarias habilitaron las prácticas para los estudiantes de la Práctica Final Obligatoria (PFO)”, aseveró Liza Carrera, docente de la FCM-UNL. Para luego continuar “se retomaron las actividades programadas con anticipación, en grupos reducidos y manteniendo los protocolos correspondientes. Se abordaron temas de suma trascendencia para su práctica futura”.

A su turno, Marisa Espinoza, docente de la FCM-UNL, señaló “el área de Ginecología Clínica y Quirúrgica cargo del profesor titular Samuel Seiref trabaja con escenarios de simulación de alta y baja complejidad. De acuerdo con el programa, se realizan talleres sobre el examen pelviano, mamario, obstétrico y la asistencia de un parto eutócico. Los escenarios de alta complejidad se diseñaron para el entrenamiento de los estudiantes en emergencias obstétricas. Se han trabajado situaciones de parto, hemorragia post-parto y emergencia hipertensiva. El equipo técnico y docente pone empeño en lograr la mayor realidad posible y en respetar los protocolos de bioseguridad establecidos por UNL y Nación”.

Así mismo se capacitaron a los estudiantes en colocación y extracción de Equipos de Protección Personal (EPP) y simulaciones en contexto de COVID-19.



Simulación clínica en Licenciatura en Obstetricia

Desde la coordinación de la Licenciatura en Obstetricia se diseñaron actividades de simulación las estudiantes de la PFO de esa carrera. “El objetivo fue trabajar en escenarios de seguridad, manejo de Equipos de Protección Personal (EPP) y casos clínicos que deben resolver nuestros estudiantes acordes al ciclo que estén cursando. Especialmente para desarrollar competencias para la toma de decisiones, la priorización del trabajo en equipo y la comunicación efectiva entre otras. Todas estas competencias son esenciales para los futuros profesionales, los cuales muy pronto van a estar insertos en el mundo laboral. Para este 2021, nuestro desafío como institución y como docentes, es brindar herramientas para formar profesionales entrenados y con capacidad de conformar nuevos equipos de trabajo logrando una comunicación efectiva, más allá de las habilidades y destrezas que deban adquirir”, sostuvo Andrea Ducasse, coordinadora de la licenciatura en obstetricia.



Telesimulación en Tecnicatura en Emergencia Prehospitalaria

Con la finalidad de posicionar en un contexto lo más real posible a los estudiantes de la Tecnicatura en Emergencia Prehospitalaria, Rescate y Trauma, se llevaron adelante entrenamientos mediante la telesimulación. A través de la misma, los estudiantes realizaron los ejercicios desde su casa, mediante una videoconferencia le daban órdenes simples a quienes se encontraban en el escenario simulado, como, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar en el Centro de Simulación de la Facultad. La singularidad es que cada docente portaba una cámara y transmitía en vivo para que el estudiante pueda ver y responder, como si estuviera en el lugar. El docente, actuaba en función de las órdenes que el estudiante le brindaba a la distancia y el estudiante tomaba las decisiones. Luego, se realizaba un análisis de los resultados y del proceso en el marco del grupo completo como parte de los aprendizajes.



Simulación en los ciclos superiores

En el año 2021, además de sostener las actividades académicas de la PFO, se fueron agregando talleres presenciales para los estudiantes de tercer año, cuarto y quinto de medicina en todas las disciplinas (ginecoobstetricia, clínica médica, traumatología y semiología). En el caso de obstetricia, además de PFO, se incorporan práctica profesional I, II, principios de cirugía y clínica obstétrica.

Así mismo se continuará con los seminarios online en la Tecnicatura en Emergencia Prehospitalaria, Rescate y Trauma, y en el caso de que las autoridades sanitarias lo habiliten, se llevarán a cabo encuentros prácticos presenciales.

“El contexto actual es complejo, la realidad sanitaria imprime a las carreras de salud una complejidad mayor a la habitual. Se requiere repensar nuestras prácticas, pensar en habilidades adquiridas más allá de las horas de prácticas. La capacitación docente se vuelve central en estas nuevas herramientas que, por su parte, necesitan ser apoyadas por las autoridades. Contar con un centro de simulación de excelencia como este en una universidad pública es para destacar. Y no es una situación común. Pero, además, la simulación no es sólo el equipamiento o el edificio es contar con todo un equipo técnico y docente que conozca y sepa lo que implica la enseñanza con simulación. Un entrenamiento de una habilidad puede no requerir demasiada complejidad, pero simular situaciones reales, en muchas ocasiones, supone contar con los elementos adecuados, los escenarios lo más reales posibles, equipo de audio y video adecuados, técnicos detrás de escena permanentemente, docentes que puedan pensar y diseñar las situaciones simuladas y, muchas veces, actores o los propios estudiantes o docentes que personifiquen un paciente o su familia para hacer más real el escenario. Así se puede garantizar la práctica y la adquisición de competencias que preparen al futuro graduado en la toma de decisiones que en ocasiones son críticas”, concluyó Larisa Carrera, decana FCM-UNL.