Señaló el Senador Felipe Michlig con respecto a la inauguración de la nueva nave de los Talleres Ferroviarios en la ciudad de San Cristóbal. Además se refirió al ex Gobernador Miguel Lifschitz recientemente fallecido

. "Esto es importante para San Cristóbal, Santa Fe y el País. Recuperar nuestro sistema ferroviario es fundamental. También lo es recuperar la historia de la ciudad de San Cristóbal, con sus empleados, familias y cultura ferroviaria. Hay que recordar que cuando cerraron el Ferrocarril, estaba gobernando el justicialismo la intendencia, la provincia y el país. El gobierno de Cambiemos comenzó con la reactivación y lo sigue este gobierno. Nosotros celebramos las inversiones del taller, todo esto nos tiene que encontrar trabajando unidos. Porque estas son respuestas contundentes que damos desde la política para recuperar un sistema de trasporte tan necesario para un país tan vasto como es la Argentina" comenzó diciendo el Legislador. Luego agregó " Nos invitó a mí y al Intendente el Gobernador Omar Perotti, se lo agradezco, esto nos permite acompañar estas iniciativas. En el Senado presentamos un proyecto de mi autoría con el Bloque de la UCR, lo propio hizo en Diputados Maximiliano Pullaro, para crear una comisión bicameral de opinión de estudios y aportes en el marco de la Hidrovía, es necesario llevar el calado a 33 pies y llegar hasta el puerto de Santa Fe, para que sea más operativo y pensar también en puertos operativos más al norte. Porque un flete terrestre hoy desde nuestro norte a Buenos Aires es más costoso que de que de Buenos Aires a Dubai" indicó Felipe Michlig. Seguidamente al ser interpelado por la presencia de autoridades nacionales dijo "Siempre que en una ocasión como esta, estén presentes ministros del partido del gobierno nacional y el Gobernador de la Provincia es muy importante. Esto respalda esta importante dotación de empleados que tienen estos talleres y es muy importante que siga creciendo" comentó y por último se refirió al fallecimiento de Miguel Lifschitz , señalando que está viviendo un momento de mucha tristeza e impotencia. Remarcó que "Miguel tendría que estar vivo, tenía 65 años, cuanta gente que no tenía que ser vacunada lo hizo, seguramente si Miguel, hubiera tenido la vacuna el desenlace hubiera sido otro. Es una perdida tremenda, no solamente para el socialismo o para el FPCyS, es una pérdida para toda la sociedad" y, por último dijo que ejemplo que dejó el ex Gobernador es el camino a seguir por todos.