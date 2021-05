Perotti encabezó el acto de licitación por más de 872 millones de pesos para pavimentar un tramo de la ruta provincial n° 36  

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N° 36, obra que cuenta con un presupuesto oficial de $ 872.729.068,59.

El trayecto sobre el que se realizarán los trabajos es el tramo de 24,23 kilómetros que une la Ruta Provincial N° 87-s (Colonia Sager) con la Ruta Nacional N° 11, y que en su recorrido conecta a las localidades de Colonia Sager y Costa del Toba, además de cruzar el arroyo El Toba.

Durante el acto realizado en el Paraje Las Gamas, el gobernador ratificó “el convencimiento de estar haciendo lo que soñamos para esta provincia, que es equilibrarla poblacionalmente e integrarla territorialmente, aún en esta dura pandemia que nos toca vivir”.

“Queremos terminar con esa dualidad de que se invierte solamente donde hay muchos habitantes, o muchos votos, entonces es un Norte que nos quedó cada vez más vacío detrás de esa lógica. Gente sin expectativas decidió ir a las grandes ciudades”, añadió el gobernador.

Del mismo modo, Perotti expresó que “lo que estamos haciendo con este esquema de desarrollo es tener la posibilidad de atacar las causas, de ir allí donde se origina la migración y empezar a llevar infraestructura, a posibilitar unir pueblos, y generar esa movilización necesaria de la producción, de acercarse a la escuela, a los centros de salud; en definitiva, generar las condiciones de arraigo. Después, todo el potencial y la capacidad de nuestra gente tendrá la fortaleza de multiplicar lo que aquí hacemos”.

RUTAS, EDUCACIÓN Y SALUD

Luego, el gobernador recordó la inversión en la Ruta Provincial Nº 39 y remarcó que “es la primera de las rutas transversales, y la 36 es la otra que llegará hasta Vera. Eso va a estar acompañado, en los próximos días, con anuncios de licitaciones sobre distintos tramos que vamos a ir poniendo en marcha sobre la Ruta Provincial N° 3, para empezar a generar esa posibilidad, real y concreta, de que toda esa franja importante de nuestro norte, y del departamento Vera en particular, pueda empezar a estar definitivamente comunicada”.

“Esto es una parte de la infraestructura para el arraigo, la otra es garantizar la formación de nuestra gente y por eso impulsamos el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural”, dijo el mandatario provincial, quien agregó que “necesitamos cuidar a la gente de otra forma y cuidarla, fundamentalmente, en los temas de salud”.

Al respecto, Perotti anunció que “en dos semanas estaremos llamando a licitación para la unidad de terapia intensiva de Vera, y eso es el otro compromiso, que la gente sienta que va a haber rutas para comunicarse, pero también va a haber salud para cuidar a los suyos, para poder tener cerca esa asistencia”.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL TURISMO

En otro tramo de su discurso, el gobernador remarcó que estas inversiones también apuntalarán el turismo en la provincia, que es “un claro objetivo que traemos desde el inicio, objetivo en el que Santa Fe, aún en pandemia, se pudo convertir en uno de los 10 principales destinos”.

“No me caben dudas de que eso se va a sostener y que, saliendo de esta pandemia, vamos a tener un movimiento fuerte de turismo interno” -continuó Perotti-, para lo cual “tenemos que estar preparados con infraestructura para que la gente llegue; y con infraestructura de salud, para que la gente se sienta cuidada. Por eso las obras que licitamos días atrás con el senador Baucero en San Javier, y las que vamos a hacer en salud en Vera, tienen que ver con esto”.

Al respecto, el mandatario mencionó que “en otras provincias el turismo era el principal ingreso que tenían”, y mencionó el caso de Entre Ríos: “el río es el mismo para Entre Ríos y para nosotros. Y el turismo para Entre Ríos fue, durante muchísimo tiempo, la principal fuente de ingreso como provincia. No tenemos que regalar ninguna oportunidad, al contrario, tenemos que generar las condiciones para que las podamos aprovechar plenamente. Y no me caben dudas de que nuestra gente del norte tiene la capacidad y el talento para saber aprovechar cada una de las oportunidades que se le brinda”, concluyó.

Del acto participaron también la intendenta de Vera, Paula Mitre; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; y los senadores por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; y por San Javier, José Baucero; entre otros.

UNA MIRADA AL DESARROLLO PROVINCIAL

“Días como este y como el que vivimos ayer en el departamento Castellanos, tienen que ver con una concepción del desarrollo de la provincia, con una mirada hacia equilibrar una provincia”, dijo Frana, quien en ese sentido aseguró que “es una decisión política de este gobierno llevar adelante aquello que soñaron muchos antes que nosotros, que fueron las rutas transversales, rutas que no solo unen localidades, sino que generan un fortalecimiento de la producción, la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar para vivir y desarrollarse”.

La ministra afirmó además que “cuando se abren los sobres de una licitación se plantea una agenda de trabajo, hoy abrimos los sobres, hay un presupuesto y dinero destinado para esta obra, y esa es la buena noticia, tener en el norte provincial una agenda con cosas concretas, no con anuncios”.

Por su parte, Ceschi agradeció al gobernador “por impulsarnos a que llevemos a cabo todas estas licitaciones lo más rápido posible, sobre todo en este norte tan postergado”. Luego, detalló que la obra “beneficiará no solamente a las localidades de Vera y Romang, sino también a Colonia Sager, Colonia Durán y al paraje El Toba”.

Por su parte, la intendenta de Vera dijo que estas rutas “son fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de nuestras poblaciones, para nuestro crecimiento económico, y para garantizar la equidad en el acceso a la salud, la educación, la conectividad y otros servicios. Hoy es un día histórico, porque se empieza a hacer realidad un anhelo de mucho tiempo, y quienes venimos de la producción sabemos lo que es tener una ruta transitable y afaltada”.

CINCO OFERTAS

La provincia destinó un presupuesto de $ 872.729.068,59 para la obra, a cuyo llamado a licitación se presentaron cinco empresas: Eleprint S.A., que ofertó $ 1.134.501.668,79; ICF S.A., que cotizó $ 872.729.068,59; Rava S.A. de Construcciones, que lo hizo por $ 933.701.664,61; Néstor Julio Guerechet S.A. cotizó $ 971.962.338,17; y Vial Agro S.A. ofertó $ 898.678.360,31.