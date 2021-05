Ceres inauguró la obra de la “Histórica Av. Vicente Casares”

De las actividades también participaron el Diputado Marcelo González, el Senador Suplente Edgardo Martino; el secretario de Hacienda, Miguel Andrada; la Secretaria de Desarrollo Humano Silvia García; el Director de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti; el Coord. de Gabinete Guillermo Cravero, los concejales Nicolás Maza e Ignacio Lemos, el Coord. del Pro.Di.Led Marcelo Airaldo, entre otros.

Histórica Av. Vicente Casares



Al momento del descubrimiento de la placa inaugural se pudo leer lo siguiente: “Histórica Avenida Vicente Casares. Inauguración oficial de obras. 1200 mts. de cordón cuneta, ripio, plazoleta central e iluminación con 72 equipos Led de alta tecnología. Administración Y Ejecución Municipal Con Recursos Propios. -Felipe Michlig - Alejandra Dupouy -Lic. Marcelo González-”.



Luego vino el corte de cinta y el momento de las palabras. La Intendenta Dupouy señaló que “hoy estamos asistiendo a un hecho histórico para nuestra ciudad, la inauguración de la tan ansiada Avenida Vicente Casares. Esta obra tuvo muchos comienzos y ninguno llegó a su fin. Esta gestión la tomó como un desafío prioritario y cumplimos. Será la solución de problemas hídricos, de saneamiento y mejorará la transitabilidad del sector para los vecinos. Hoy estamos inaugurando 1200 metros de cordón cuneta, ripio, plazoleta central e iluminación con 7 equipos de alta tecnología, veredas y estación de gimnasia. Todo esto se llevó adelante por administración comunal y con recursos propios”.



El Senador Michlig señaló que esta obra se hace con recursos propios, que no es un dato menor, porque Alejandra asumió en un municipio quebrado, con un rojo de 50 millones de pesos que dejo la administración del justicialismo, y, sin embargo- con austeridad, transparencia, responsabilidad y un gran equipo de trabajo acá están -en poco tiempo- los excelentes resultados”. A su vez, el Senador agregó que “si el ex gobernador Miguel Lifschitz no hubiese sido víctima del Covid hoy estaría entre nosotros disfrutando de este nuevo logro”.

Apoyo al deporte y remodelación del municipio.



Por otra parte, el Senador y la Intendenta recorrieron las obras de remodelación y puesta en valor del edificio municipal, para lo que Michlig había donó 2 aires acondicionados para la nueva oficina de atención al público. En la oportunidad también se procedió a la firma de un nuevo Convenio del Programa Departamental de Iluminación Led (Pro.Di.Led.) para la colocación de 72 luminarias con el aporte conjunto del Senado, Diputado y el Municipio.

Luego visitaron el Club Atlético Ceres Unión (CACU) en donde entregaron a su Pte. Diego Poeta un aporte institucional de $400.000. Seguidamente en el Club Central Argentino Olímpico (CCAO) entregaron también aportes provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores por un total de $400.000 para el básquet de primera y $100.000 al Pte. de la Subcomisión de Fútbol Marcelo Schillino.

Ante los medios el Senador Michlig evaluó la situación del COVID 19 como “muy preocupante, por ello hemos pedido al gobierno provincial uniformidad y celeridad en la vacunación a los sectores establecidos como prioritarios, hemos tenido alguna respuesta positiva de la Ministra de Salud, pero seguimos gestionando por más vacunas para todas las localidades del departamento, y además la jerarquización de los Comité de Emergencia. Igualmente seguimos insistiendo con mayor cantidad de testeos, que envíen fondos a los gobiernos locales y se operativice la ley 14009 de ayuda al sector privado”.