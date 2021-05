Foro de Capital: abrió una nueva convocatoria para empresas

El acto de lanzamiento de la convocatoria al Foro de Capital para la Innovación, se realizó este jueves 20 de mayo, a las 10. El mismo se transmitió en vivo, desde el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), por el canal oficial de YouTube del Foro. En este marco se presentaron las características de la convocatoria a la presentación de empresas que quieren exponer en el Foro, quienes pueden postular sus proyectos hasta el 20 de julio.



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Marina Baimai; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Raúl Emilio Jatón; el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Sebastián Kulfas; y el rector de UNL, Enrique Mammarella.

En esta ocasión, con el objeto de reiterar el compromiso oportunamente asumido, mediante la activa participación en el Foro, a través del cual se intercambian los conocimientos producidos en el sistema científico tecnológico con las inversiones que puedan facilitar y posibilitar la escalabilidad de las startups, se firmó la Renovación del Acta de Compromiso “Foro de Capital para la Innovación 2021 - 2023”. Este Acta reafirma la intención de las 20 instituciones que integran el Foro de continuar con el propósito de impulsar la innovación y la transferencia del conocimiento al sector productivo, para el desarrollo sustentable de la región. Para esta instancia, bajo modalidad virtual, estuvieron presentes la mayoría de las y los representantes de las instituciones organizadoras y colaboradoras del Foro. También, se incorporaron a las dos nuevas instituciones miembro: AgenPIA - Agencia para la Promoción de la Innovación Avellaneda, se trata de una Asociación Civil pública y privada que busca impulsar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en el norte santafecino y Cites Impulsa, una Incubadora del Grupo Sancor Seguros que tiene como objetivo fortalecer a emprendimientos, pymes y cooperativas innovadoras.

Durante el acto de apertura Enrique Mammarella comentó que “el Foro de capital para la innovación es en nuestra región el valor de la apropiación. Desde la primera edición que estamos trabajando mancomunadamente con estas organizaciones para transformar el riesgo en oportunidad, y que esa oportunidad se transforme en innovación”. “Este Foro que nació para promover las inversiones en la economía real, a través del capital de riego, ya forma parte de una realidad. A lo largo de las 13 ediciones pasadas varias de las más de 250 empresas que participaron anteriormente han logrado conseguir capital, relacionarse y no es sólo el capital económico, también el capital de relación, el del conocimiento que es el más importante. El capital de aprender juntos a emprender, a avanzar en tiempos difíciles, a navegar en tiempos complejos como estos; sin descanso y sin perder las esperanzas”, finalizó.

Para el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, “durante mucho tiempo hemos conversado aquí en Argentina y en el mundo acerca de cómo generar los ambientes más propicios para la innovación, para esta articulación virtuosa entre ciencia, tecnología e innovación en el sector productivo y, claramente, estas oportunidades tienen lugar en territorios concretos, en espacios concretos. Creo sin dudas que esta comunidad que han tenido la capacidad y la habilidad para desarrollar en estos años es un ejemplo bien concreto de cómo se articula el sistema científico tecnológico, los sectores de la producción, los sectores de la inversión, justamente para el beneficio de un desarrollo productivo con resultados para el corto, mediano y largo plazo”.

“Sabemos que no es fácil emprender. Requiere tiempo, esfuerzo, pensamiento, ideas, creatividad, horas de trabajo, búsqueda de oportunidades, de socios. Todo eso requiere el emprendimiento. Sabemos que no es fácil conseguir el dinero para transformar una idea valiosa como las que están circulando en la ciudad de Santa Fe en un bien o un servicio de calidad”, comentó el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón. “Me gusta pensar a estos espacios como puentes que acercan, conectan, como ámbitos de encuentro. Como lo que está sucediendo ahora que nos desafía a superarnos. Coordinar con otros y colaborar, son valores que están en el primer plano para nosotros. La pandemia lo ha hecho mucho más visible”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, Marina Baima, expresó que "queremos llegar a los talentos jóvenes, que hay que seguir motivando, por lo que este año se hicieron inversiones en el sector de investigaciones y en el sector productivo", luego apuntó que “parte del desafío tiene que ver con el incentivo que da la política científica tecnológica en la provincia de Santa Fe y este Foro demuestra la capacidad del avance de la ciencia y tecnología con impacto en nuestra provincia”.

Finalizado el acto de apertura, se realizó una conferencia a cargo del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Sebastián Kulfas.

Convocatoria 2021 - 2022



En este marco, quedó formalmente inaugurada la nueva convocatoria del Foro de Capital para la Innovación, destinada startups y empresas innovadoras, con potencial de escalabilidad y perfil innovador. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de julio de 2021 y podrán presentarse empresas de tipo científicas - productivas, tecnológicas y culturales, que se encuentren formalmente constituidas, sean tecnológicamente innovadoras y que posean un equipo de conducción consolidado, con visión y voluntad para hacer escalar su negocio. Todos los requisitos para aplicar a esta convocatoria están detallados en las “Bases y condiciones” en la página web oficial del Foro: www.forocapital.org.ar, donde también se encuentra el formulario de inscripción.“Hoy quien tiene ideas y puede demostrar una oportunidad de negocios va a tener la posibilidad de tener su ronda de negocios, de ser tutoriado, de seguir formándose para hacer crecer ese proyecto. Queremos que esas oportunidades sean de todos”, comentó Mammarella.

Respaldo institucional

El Foro de Capital para la Innovación, es una iniciativa de 20 instituciones de los sectores científico-tecnológico, productivo, financiero y estatal que busca propiciar el encuentro entre emprendedores, potenciales socios y clientes, la comunidad empresarial y los inversores interesados en financiar empresas con alto potencial de rentabilidad. En demostración, acompañaron el acto autoridades de las distintas instituciones integrantes: Carlos Piña, director del Centro Científico Tecnológico Santa Fe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Ana María Meiners, intendenta de la ciudad de Esperanza, y Martín Bircher, su Secretario de la Producción; Marcelo Marzocchini, director Operativo y María Fernanda Becce, gerente Operativa de Relaciones Institucionales y Comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Norberto Nigro y Eduardo Matozo, presidente y gerente del Parque Tecnológico del Litoral Centro; Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe; Eugenio Martín de Palma y Guillermo Kerz, rector y vicerrector de la Universidad Católica de Santa Fe; Melchor Amor Arranz, vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Santa Fe; Javier Lottersberger, secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL; Edgardo Zalazar, Jorge Grosso y Raúl Tallano, gerente zonal, gerente de Santa Fe e integrante de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Limitado; Darío Mejía, presidente del colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Gustavo Laviatta, presidente del Clúster Tics Santa Fe; María de los Ángeles Apolito, subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación; Emilio Sbrocco, director de Gestión de Innovación Abierta de la Nación; Sebastián Rossin, director de Vinculación Tecnológica de la UNL; Yamila Masat; presidenta y Hugo Bernardis, vicepresidente de Agenpia; Pablo Mazza, gerente de Cites Impulsa; Luz Bertaina, gerenta de Expresiva; Eduardo Eito, presidente de la Fundación Synergys; Milagros Montes de Oca, integrante de la UISF Jóven; y Javier Gómez, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.