Campaña de Lana de Rotary Club

Los integrantes de Rotary Club manifestaron que se están preparando para la llegada del invierno y, un año más, como tantos otros otoños atrás, lanzan su tradicional Campaña de Lana que acobijará desde cuerpitos pequeños a familias enteras que así lo necesiten en este invierno frio que se aproxima.

Según nos contó Paula Hernández, Rotary tiene un grupo numeroso de mujeres de corazones solidarios que dedican su tiempo libre a tejer prendas de abrigos como chalecos, gorros, mantas, ajuares, etc. para ser donados a instituciones que se encargan de que todo llegue a manos de personas que lo necesiten.

Las personas que quieran colaborar pueden donar LANAS de cualquier tipo y color, sin importar el tamaño, con lo que cada uno pueda ayudar será de bienvenido. Los bancos de donaciones se encuentran ubicados en Pollería Roly en Av. San Martin 1239, Zapatería Ocampo en Las Heras 1000, o la casa Rotaria en Cochabamba 1144 de 9:00 a 11:00 hs.

“En un año tan particular, atravesados por una pandemia mundial, se nos presentaron dudas y miedos frente a cómo realizar dicha tarea sin poner en riesgo la salud de nuestras tejedoras. Charlamos con quien es la encargada que dirige exitosamente y de una manera muy amable a todas nuestras mujeres solidarias, Elda Caffaratti, y tras comunicaciones y mensajitos con sus compañeras, la respuesta fue remota: ‘si tejemos’. Los niños no deben quedarse sin esos abrigos que son tan necesarios para algunas familias, y nosotras, con este encierro necesitamos descargar. El tejido nos saca de la depresión, encierro y del miedo que la situación de pandemia nos trae”, fueron las palabras de Pauli.

Es así que ya dieron marcha, aunque en verdad alguna nunca pararon de tejer desde su casa y aprovechando este aislamiento. Coordinadas por Elda se manejan entregas, prendas a realizar, edades y necesidades a cubrir y todo marcha de excelente manera.

“Muchas tejedoras nuevas se han sumado en muy poco tiempo y eso nos pone felices. Lo que pensábamos postergar o veíamos complicado, está resultando un éxito y esperamos en un poco más de un mes entregar todo lo tejido. Necesitamos de la colaboración de todos, ovillos de lanas, requechos o vales para la compra de los mismos. Desde ya agradecidos con quienes siempre colaboran y a quienes se suman”.

La campaña cada año se supera a sí misma, el fin del Club Rotary es plenamente solidario y los vecinos de la ciudad de San Cristóbal responden para ayudar a quienes más lo necesita, sobre todo, es esta época tan dura que estamos viviendo.