Carolina Morel y Claudio Gaineddu: “No darnos información a nosotros es no brindársela al pueblo”

“Evaluando lo que se dio la semana pasada que generamos el operativo DetectAr que dio un resultado que nos impactó, pero contribuyó a tener más precisión sobre la situación epidemiológica que vivimos en la ciudad. Creo que generó un grado mayor de conciencia con respecto a lo que tenemos que transitar estos 9 días de confinamiento. La gente entendió, después de ese plan DetectAr.

Médicos por la verdad planteando que la pandemia no existe, agrediendo al personal policial. Es una parte de la sociedad que uno no termina de comprender. Intentamos cuidarnos, que protejamos la vida de todos, sabemos que la situación cada vez es más compleja porque la cuestión económica está latente y todos queremos que esto termine y poder volver a la normalidad, pero mientras tanto necesitamos cumplir con las indicaciones de la mejor manera posible, sino será una larga agonía. Necesitamos recuperar la normalidad.

Sostengo que la detección temprana de los contagios detendrá la circulación viral y por eso es importante estos operativos, sabemos que la vacunación va a buen ritmo. Planteamos un nuevo operativo avalado por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que más de 40% de los testeos dio positivo. Con respecto al personal policial, el próximo arribo de vacunas viene destinado al personal de calle que se expone. Ya se ha vacunado una cierta cantidad que tenían comorbilidades y hoy se plantea fuertemente la posibilidad de vacunación a todo el personal policial y es una gran noticia. Es trabajado conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y el de Salud, se eleva el listado de las personas que han sido inscriptas y el Ministerio de Salud las ubico en la primera fila para que la próxima llegada de vacunas sea destinada al personal policial, entre otra población objetiva.

DetectAr

Vuelve la semana que viene, a confirmar el día por la Dirección de Hospital, porque se realizará con la misma metodología, con personal del hospital, con el material enviado desde el Ministerio de Salud y la idea es cambiar el lugar. Es probable que se realice en el Club Ferro Dho para que se acerquen personas que tal vez en la anterior localización no pudieron llegar.

Evidentemente había una necesidad latente. Fue un acto de ciudadanía por parte de las 200 personas que asistieron a testearse. Enorme el trabajo de la gente del hospital. Las condiciones climáticas no eran las mejores, pero todos hicieron lo mejor posible. La idea es saber en qué situación epidemiológica estamos y actuar en consecuencia teniendo todos los cuidados y cortar con el contagio.

Casa de Cultura

En la sesión del 3 de diciembre nosotros presentamos un pedido de comunicación solicitando el expediente de Casa de Cultura. Nosotros queremos saber cuál es la realidad de Casa de Cultura porque el pedido salió aprobado por unanimidad. La idea es analizar el expediente, ver cuál fue el accionar, como fueron las pruebas, comprobaciones de las distintas etapas de construcción y sobre todo los pagos realizados porque no tenemos, lamentablemente, la posibilidad de contar con ellos. A partir de ahí fue que, en la última sesión, (porque hubo varias solicitudes verbales previas) solicitamos de manera oficial nuevamente los papeles.

Nosotros no tenemos dudas ni certezas. Necesitamos informarnos como hicimos con los otros expedientes que hemos analizado, queremos saber qué fue lo que se hizo y que fue lo que no se hizo. Cuanto se pagó por lo hecho y por qué se pagó o porque no se pagó. Del estudio nos quedará un panorama completo. Todo el mundo se pregunta qué pasa con la Casa de Cultura. Hay butacas compradas, no hay compradas, cuántas son? ¿Qué paso con el dinero entregado a la empresa? Hay una cuestión jurídica también. Nosotros solicitamos el expediente, nadie sabe nada. Queremos analizarlo para mostrarle a la gente. Y que respondan una gran pregunta…¿cuánto falta para que esté finalizada Casa de Cultura? Hace falta más dinero? ¿Cuanto?

Morel recordó que “En su momento se había comenzado la construcción, hubo un anticipo de más de un millón de pesos, hace unos cuantos años atrás. En un momento la obra se paralizó y comenzaron las cartas documento entre la empresa y la municipalidad. La empresa le adjudico al municipio el entorpecimiento de su continuidad en la obra y el municipio respondiendo que la paralización respondía simplemente a ellos. En un momento se cortó el intercambio para reclamar el incumplimiento contractual unos a otros. Estamos solicitando el expediente para saber si esta situación se judicializó, si hoy tenemos una causa o se arregló de alguna manera. Y si llego a judicializarse ver en qué términos estamos. Una acción judicial por incumplimiento a la empresa, se le entregó un millón y medio de pesos de adelanto. Hay que ver si lo que realizó esta compensado por ese dinero o no. Y si no realizó la acción esa empresa contra el municipio que ya sería ora cuestión también. Esto es parte también del dinero de los contribuyentes y además no podemos soslayar que es el patrimonio cultural de San Cristóbal que hace años que venimos esperando la inauguración. Lugares como Moisés Ville y Humberto han podido concluir las obras y su comunidad las disfruta. Y nosotros tenemos el hall de entrada y hacemos como que está todo bien. En el medio hubo reclamos de rendimiento por parte de la provincia. Claridad al asunto, eso queremos. Solicitamos también el expediente de calle Mariano Moreno que hasta el día de la fecha tampoco fue entregado para saber la situación de la garantía. La cuestión es que hubo una empresa que la hizo pero que, inmediatamente la obra comenzó a desgranar y. ...nadie hizo valer la garantía? ¿Por qué?