Hablando de periodismo 

En el "Día del Periodista" para charlar sobre nuestra profesión -en crisis-entrevistamos a un periodista de primera línea en la provincia de Santa Fe. Él es un sanguillermino que estudió en el Mariano Moreno de esa ciudad y prosiguió su carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, ciudad que lo adoptó desde hace muchos años. Allí forjó una exitosa carrera dentro de la profesión que lo llevó a transitar por medios importantes como radio LT8, Diario El Ciudadano, El ciudadano y la Gente, 5RTv, Aire de Santa Fe, Rosario 12 y Cruz del Sur entre otros medios.

Comenzamos charlando sobre el tema de la grieta y su implicancia en el periodismo. David señala que los grandes medios son partícipes necesarios de esta compleja situación que vive el país. Encontraron en la última etapa de nuestra historia dos grandes sectores políticos- sociales que se potencian en posiciones extremas, que se fortalecen en la disidencia y son funcionales entre sí. Dicho de otra manera, la grieta garpa.

"Uno tiene en C5n y TN, el blanco y el negro del discurso de la grieta, son posiciones totalmente cerradas, sin puntos medios, sin matices, ni grises, esto luego se replica en radios, otros canales, diarios y las redes sociales. Hay sectores de las audiencias que no consideran los hechos, si no su propia postura ideológica sobre lo que ellos piensan que pasó, no les importa la verdad. Para la gente que forma parte del núcleo duro de la grieta, que un periodista informe según lo que él percibe de cómo sucedieron los hechos, o que enfoque con un punto de vista distinto una noticia, es automáticamente considerado como si formara parte de uno de los bandos de la grieta.

Esto sucede con las audiencias y con los funcionarios y dirigentes de distintas instituciones.

También se refirió a la pérdida de puestos de trabajo y a la precarización del trabajo periodístico, lo que a su vez provoca la pérdida de la calidad en la producción de la noticia. El vértigo a que están sometidos los trabajadores del sector por los nuevos medios digitales, donde se genera información en las redes sin ninguna responsabilidad ni control, mientras que los medios tenemos la obligación de contar lo más certeramente posible lo que sucedió. A esto se le suma que muchos de los colegas son empleados de forma freelance o forman su propia empresa donde tienen que buscar su publicidad. Esta informalidad actual obliga a contar con varios trabajos en distintos medios para subsistir, lo que le quita tiempo al periodista para producir la noticia, con la investigación y producción necesaria.

"Estamos todo el tiempo intentando una mayor productividad porque te lo demanda la empresa o para conseguir los recursos económicos para poder sostenerte, esto atenta con la calidad del periodismo. No tenés el tiempo necesario para procesar la información, para valorarla. Todo el tiempo tenés que estar generando información nueva o atendiendo nuevas situaciones. Yo recuerdo lo que eran las viejas redacciones de diarios. Yo era redactor del diario El Ciudadano durante 19 años y tenía arriba mío un jefe de sección y después un secretario general y después un director, entonces si te equivocabas alguien te corregía. Había un trabajo en red, hoy estás trabajando solo en tu casa con una computadora y el periodismo es trabajo en equipo " comentó Narciso.

Por último se expresó sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en la comunicación, a lo que remarcó que la pandemia y esta era digital perjudicó a la prensa en papel, que se está en la ola de esta renovación tecnológica que beneficia a los medios más grandes que pueden invertir en la adquisición de las nuevas herramientas digitales que le aseguran mayor penetración en grandes sectores de la humanidad. No obstante todavía esto es a prueba y error y no se pudo monetizar en las redes, se hacen pruebas con las suscripciones y publicidad en redes, se está perfeccionando la venta directa y la minería de datos. Pero aún no está establecido cómo mantener económicamente un medio en las redes de comunicación.

Para cerrar, siendo muy futbolero felicitó al nuevo campeón del fútbol Argentino aunque reconoció su pesar que le ganara en semifinales al cuadro de sus amores, Independiente de Avellaneda.