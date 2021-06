Siguen destruyendo silobolsas y ya hubo 48 ataques en lo que va del año

Productores estimaron la pérdida económica en unos 10 millones de pesos.

Unas 300 toneladas de soja quedaron casi destruidas este fin de semana durante un ataque contra silobolsas ocurrido en la localidad santafesina de Esmeralda, confirmaron autoridades locales.

Desde que recomenzó este tipo de delitos en el 2020, se calcula que hubo 220 ataques a silobolsas.

En lo que va de 2021 se contabilizan 48, sin que los motivos estén claros.

Según el dueño del campo de Esmeralda -ubicada en el departamento de Castellanos, al oeste de Santa Fe-, los autores ingresaron en la madrugada del sábado y abrieron una bolsa y media.

El productor santafesino, quien prefirió no revelar su identidad por razones de seguridad, explicó: «Abrieron de punta a punta un silobolsa y medio de soja. No tenemos datos, ni la más mínima idea de quién puede haber sido el autor. Se nota el filo del cuchillo de punta a punta de la bolsa: es un acto de inseguridad más y esta vez nos tocó a nosotros, pero ya hubo otros casos en la zona lamentablemente».

«Hay casi 10 millones de pesos tirados en el suelo», contó el productor damnificado en declaraciones periodísticas.

La semana pasada, la productora María Elisa Irastorza también había sufrido el ataque de dos bolsones en un campo alquilado en Maipú, provincia de Buenos Aires.

«Te dan ganas de llorar de impotencia. Me quedé shockeada porque sabía que no era algo dirigido a mí, sino contra el campo. No quiero que nada de esto me saque las ganas de seguir trabajando en esta actividad», dijo Irastorza.

Desde la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias vienen reclamando algún proyecto de ley para penalizar la rotura de silobolsas.

En el Congreso hay varias iniciativas legislativas, pero por ahora sin tratamiento.