La locura sabalera pintó de rojo y negro el Ychoalay Caz

Reconquista y todo el norte de Santa Fe no fue ajena el fenómeno que provocó el título de campeón del fútbol argentino que obtuvo el Club Atlético Colón.

Entre las muchas muestras de afecto por los colores sangre y luto, sobresalió la fachada del hotel Ychoalay Caz, que de la mano de la familia Zarza engalanaron con banderas rojas y negras.

"No llegamos a las 5 estrellas porque le dimos una al Sabalero!!!!!" puso en las redes Fabián Zarza dueño del Hotel que se encuentra a la vera del Bv. Hipólito Irigoyen.

Por esta razón lo entrevistamos y nos comentaba de su simpatía de él y su familia por la institución santafesina. «Son estos momentos importantes de la vida, ya se había escapado el título en Paraguay en la Sudamericana. Estábamos muy ansiosos por este partido y después de haber seguido durante toda mi vida a Colón y verlo campeón fue un momento que va ser inolvidable. Luego de 116 años de espera, uno piensa en los muchos hinchas que no pudieron vivir este momento te emociona más que haya salido campeón. Toda mi familia sigue a Colón desde que tengo uso de razón, porque el Sabalero nos representa a los del interior del interior, porque viene de abajo. Por eso la gente vive esta fiesta de manera tan loca. Y nosotros no queríamos dejar de homenajear al campeón y vestimos el frente del hotel rojo y negro. También porque Reconquista es de Colón y lo tenemos al Chelo Delgado, Gian Nardelli y Estefano Moreyra entre los jugadores» comentó Fabián, aún emocionado por el título obtenido por el club de sus amores.