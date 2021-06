Carlos Cattáneo: “vamos a salir a trabajar como si fuera la última elección”

En la recta final del cierre de las listas, cada equipo de trabajo define sus candidatos y si habrá internas o no en las elecciones próximas.

En cuanto al oficialismo, si bien surgieron varios nombres conocidos como posibles candidatos a concejales, todavía no está definida la lista final y si el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical se unirán para competir contra el Justicialismo y Cambiemos.

Carlos Cattáneo, actual concejal y uno de los referentes políticos más importantes de la ciudad de San Cristóbal, habló al respecto.

En primer lugar, con respecto a los candidatos que suenan en la oposición, el concejal dijo que “hay candidatos definidos con objetivos claros, formados políticamente y va a ser una campaña a la altura de las circunstancias, en el sentido que cada uno sabe lo que tiene que defender y cada uno sabe donde puede explayar y salir a captar el voto, de ahí en más todo va a ir de la mano de la situación. Yo soy un convencido que las situaciones políticas se van dando de acuerdo a los estados de ánimo de la gente, a la situación económica, la situación social que hoy está muy comprometida”.

Sin dudas que la pandemia afecta a cada una de las personas, a sus familias, a su vida cotidiana, a su salud y a sus trabajos, entre muchos otros factores que influyen como la política. La lucha contra el covid no es fácil, repercute profundamente y a esto hizo referencia Cattáneo en la entrevista.

“Lo de la pandemia va a durar en el tiempo, en la mente de la gente, en la situación, en el pensamiento, en el sentimiento porque se ha ido mucha gente querida y de alguna manera u otra hay una responsabilidad política. La responsabilidad radica en cuanto a los atrasos, en las cosas que no tienen explicación hasta el día de hoy, porque tres meses después las vacunas empiezan a aparecer y no va a tener respuesta. Estoy hablando a nivel nacional, no solamente local, por supuesto que las decisiones nacionales repercuten en cada provincia y en cada localidad. De ahí que hay luz que se avizora en la reducción de casos que hay y en la intensificación de vacunación. Seguramente esto va a repercutir, vamos a ver cómo llegamos a las elecciones, cuándo se llega, estamos ante los cierres de listas y se van a saber las fechas de las elecciones”.

Una vez elegidos los candidatos comenzará la campaña que según indicó el concejal será interesante y se dará en un escenario importante.

El candidato oficial todavía no está definido, si estará dentro del Frente Progresista o no y esas son cuestiones que se tienen que dirimir pero Cattáneo aseguró que saldrán a trabajar como si ésta fuera la última elección.

“Del otro lado ya tienen sectores que la provincia responde al justicialismo es una gran ayuda, no hay definiciones en el sector del ferrocarril qué candidato van a impulsar así que en estos próximos quince días muchas cosas se van a definir y ya se van a empezar a generar las primeras discusiones fuertes políticamente hablando de nuestra localidad”.

En la entrevista el edil marcó un punto muy importante en las elecciones que se vienen y es la pérdida del ex gobernador Miguel Lifschitz que influye muchísimo políticamente hablando. De ahí que la UCR desea tener un rol protagónico y no sumarse de acompañante a una lista ya conformada.

“Al no estar el líder máximo que comandaba el Frente Progresista hoy las figuras cambian y el protagonismo de nuestro partido la Unión Cívica Radical es otro, juega otro papel, siempre fuimos acompañando y hoy el radicalismo está para ocupar otro lugar. Ojalá que sigamos construyendo en conjunto, nos sirve a todos pero evidentemente el socialismo tiene que cambiar la mirada de cómo ve al radicalismo y si no queda más que claro esa foto que ha dado vuelta por todo el país estos últimos días que fue una mesa de trabajo de Lousteau, Larreta, Pullaro y Michlig que es otra alternativa importante y creo que se va a dar de esa manera a nivel nacional”.

Más allá de la responsabilidad y la claridad que el concejal aseguró que están en el equipo de trabajo, todavía no tienen definida una sola lista porque están trabajando democráticamente hacia adentro del partido, dejando expresadas todas las voces de los afiliados, tratando de llegar a un acuerdo, decidiendo si hacen internas o no a nivel radicalismo y si juega o no el socialismo dentro de la interna.

“Llegado la instancia que tengamos que definir lo podremos a consideración y lo votaremos. Si se define una lista por mayoría o si se define ir a internas será por mayoría también”.

En cuanto a la candidatura a concejal del ex intendente de San Cristóbal Edgardo Martino, Cattáneo se mostró muy seguro, destacó el papel político de su compañero y en lo que pueda aportar en el recinto.

“Tiene una experiencia enorme, tiene una trayectoria política y una madurez, creo que no le podemos quitar el conocimiento de la ciudad y la problemática de la ciudad. Aquellos que no lo conocen empezó en el concejo con dos años, saltó a la intendencia y tuvo dos períodos que podría haberse quedado si lo hubiese decidido de esa manera personalmente, dijo que no, dio lugar que ocupó en el 2007 Horacio, de ahí no paró su trayectoria política, donde estuvo hizo buena gestión y descarto su labor en el concejo a partir del 2021”.

En caso de ganar las elecciones, Martino y Cattáneo trabajarían juntos dentro del concejo y la apuesta es poder conseguir una banca más del oficialismo de la mano de una mujer joven.

“Estoy confiado que no solamente Edgardo sino que podemos dar más para el concejo, después el que resuelve esto es el electorado, pero estamos pensando en dos bancas: Edgardo y una mujer. Hay nombres que integraron las discusiones de mesa pero todavía no hay un nombre asegurado, sí la posibilidad de que sea gente de la Juventud Radical pero no hay un nombre definido todavía. Hoy los que tienen más votos son los más conocidos, entonces, es un riesgo poner un candidato nuevo, no es que uno no quiera proyectarlo ni dejarlo crecer pero es difícil cuando no es socialmente muy conocido y hace que tengas que volver a las bases y a los viejos dirigentes”.