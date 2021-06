Refacciones y obras en el Salón y Comedor del CUS

"Si no existieran dificultades, no habría éxitos" como decía el padre de la educación argentina, “Domingo Faustino Sarmiento”. Tras el obligado párate por la cuarentena/restricciones o prohibición de actividades, se retomó la ejecución de proyectos y objetivos fijados, por la CD del Club Unidad Sancristobalense, proyectos que fueron discutidos y puestos en ejecución y que hoy ya están finalizados.

Con una inversión de más $80.000 se llevaron adelante mejoras para el embellecimiento una vez más del Salón de Eventos Múltiples del CUS, con tareas de pintado Integral, Salón, Lobby de Sede, secretaria, Y parte exterior e interior de la nueva Unidad gastronómica, obras que mejoran la infraestructura de la Entidad deportiva y Cultural.

“Una vez más Mejorar de las condiciones materiales, mejorar estructuras, embellecer instalaciones y cumplir con los ciclos de mantenimiento de los inmuebles”, expresó Ayala, quien además destacó que “también hacemos fuerte hincapié en lo proyectado a corto y mediano plazo en distintas áreas de nuestra infraestructura. En Unidad no solo decimos, si no que hacemos, la palabra empeñada es obra cumplida”.

Ante la espera por la vuelta a la práctica de deportes y la habilitación de salones sociales, el Pte del CUS entendió que “seguimos cuidándonos, esto no terminó y la única vacuna es el cuidado y la responsabilidad de cada uno para no contagiarnos, ni contagiar”.