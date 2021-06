El Padre Alexis Cardo es el nuevo Sacerdote de San Cristóbal

Al finalizar la misa del día de domingo pudimos charlar con el Padre Alexis, quien nos contó sobre su historia y sobre su amor por Dios.

El Sacerdote tiene 31 años, es de Humberto, un joven como cualquier otro en su localidad, creció, estudió, practicó deportes, trabajó y a los 19 años, después de haber participado siempre en los grupos de jóvenes de la Parroquia de Humberto, comenzó en el camino de descubrir qué quería Dios para su vida.

“Sentía muy en el fondo de mi corazón que Dios me pedía que le dé una entrega total de la vida así que comencé con un camino de descubrir, ir discerniendo qué quería Dios para mi vida y después de un año de oración, de gente que me acompañó, de ir reflexionando, rezando, descubrí que Dios me llamaba a esto. A los 20 años ingresé al seminario y después de 10 años de formación hoy soy sacerdote por la gracia de Dios”.

El Padre Alexis realizó el seminario en parte en Paraná y en parte en Santa Fe, terminó su formación, el pasado jueves fue ordenado sacerdote y el Obispo de la Diócesis de Rafaela lo destinó a la ciudad de San Cristóbal.

“Una gran alegría por el amor de Dios que se manifestó en esta vocación que me ha regalado. Feliz del cariño de la gente, agradecido a la comunidad porque se han mostrados súper cercanos y han demostrado su compañía y su cariño”, manifestó el Padre.

Por último, envió un mensaje a la comunidad en estos tiempos difíciles que estamos todos atravesando: “tiempos de dolor pero creo que también tenemos que tratar de llenarnos de esperanza. Que le pregunten a Dios y que se animen a descubrir qué es lo que Dios quiere para sus vidas, porque todos venimos al mundo por el amor de Dios que nos regala la vida y Dios quiere para todos una misión en la cual seamos felices, que nos animemos cada día a descubrir y preguntarle a Dios qué es eso que quiere para que seamos felices y una vez que lo descubramos abrazarlo con fuerza y con amor”.