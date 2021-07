"Queremos llegar a todos los barrios, pero al demorar el nuevo presupuesto lo que se hace es parar la gestión" 

"La idea es seguir visitando Barrio Pueblo Viejo los días martes y jueves y también extenderlo a otros barrios de la ciudad. Llevamos adelante este fin de semana una campaña de vacunación antirrábica que nos sorprendió la buena recepción de la gente, más de 400 animales, mascotas, perros y gatos, estuvimos en Plaza Fabián Martina de Barrio Norte, Plaza Puerto Argentino y en Pueblo Viejo. El próximo sábado continuaremos con esta campaña totalmente gratuita en Plaza Javier Castillo, Plaza San Martín y Plaza de las Banderas ", destacó a la Tv Coop Romina López, Intendenta de San Guillermo.

"Fue mucha la gente que nos felicitó por la lista que armamos, una lista muy plural, muy representativa y nos sorprendió lo bien que fue tomada por la sociedad y ojalá se demuestre el día de la votación", explicó. "Se viene un segundo Centro Digital más destinado para los jóvenes que estudian en facultades, se instalará junto a la Oficina de Cultura frente al Gimnasio del Club Unión, al lado de Aparicio. En cuanto al Obrador Municipal teníamos que techar para que las máquinas no queden a la intemperie y nos llegó una propuesta para trasladarlo a donde estaba Básculas Corona, donde será el Obrador Municipal de ahora en adelante. Se le pondrá el nombre de Roque Mottura porque él tenía pensado mejorar el obrador y le tenemos mucho afecto. Por ello, el bloque de Cambiemos presentó que lleve su nombre. El alquiler mensual va a ser de 170 mil pesos por todo el edificio, que es enorme y nos va a permitir organizar mejor", agregó.

"Necesitamos que la reconducción del presupuesto se apruebe, los ingresos han aumentado. En el 2018 se modificó tres veces. Por muy buena noticia estamos recibiendo más dinero de recaudación y necesitamos destinar ese dinero a las partidas que están agotadas, que son partidas de obra pública. Tenemos la iluminación nueva que adquirimos con el senador y no la podemos pagar porque tenemos la partida agotada, canalización, cuneteo, todo lo que es obras hoy está parado. Todos los ingresos extras que ingresaron esta Municipalidad lo destinan a obras. Queremos que el Concejo lo analice y lo apruebe".

"No es posible que lo vean un lunes y después recién un viernes. Si esto se demora vamos a tener problemas con los proveedores, hoy no podemos comprar nuevas gomas para los vehículos y así con todas las obras que si el Concejo no aprueba van a ir parándose. Lo que nosotros creemos que quiere hacer el Concejo es parar la gestión. Uno fue concejal y sabe, no pueden tratarlo un lunes y después un viernes, las obras se están parando por eso. Si es necesario reunámonos todos los días pero que sea lo primordial", agregó.

“No queremos entorpecer nada, pero nos gustaría saber cuánto costó la plaza húmeda”

La concejal del Frente Juntos Sonia Martina explicó algunas cuestiones referentes a la reconducción del presupuesto en el Concejo Municipal. "Hay algo que es importante explicar, en un presupuesto hay partidas y subpartidas y cuando una partida se agota es necesaria la reforma porque sino no se puede continuar, pero las subpartidas se pueden ir acomodando de acuerdo a las necesidades, las que estarían agotadas son subpartidas en realidad. El Ejecutivo podría modificarlas por decreto y eso no sería algo de manera incorrecta, modificar una subpartida por decreto es un instrumento legal que tiene el Ejecutivo”.

"La presentación de modificación de presupuesto se presentó el 15 de junio, por lo tanto llevamos 20 días. Nosotros trabajamos todos los días con el presupuesto, lo que tal vez no hemos hecho todos los días es reuniones con el otro bloque, por una cuestión lógica que ellos tienen otro tipo de relación con el otro bloque, nosotros somos más incisivos en algunas partidas que se modifican. Hay información que hemos pedido desde marzo y no nos llegó. Hemos pedido información sobre la Plaza Húmeda y no hemos tenido información sobre proyecto, no sabemos si han pedido presupuestos, no sabemos los costos, lo hemos pedido hasta el cansancio y no nos han brindado esa información. Hace a las partidas que están sobregiradas y nos están pidiendo la ampliación."

"Hay partidas que también nos han pedido y que por ahí no se nombran y para mí son claves también de las cuales hemos recibido información y la estamos analizando. Se pide modificar de 21 a 28 millones la partida de Honorarios a Terceros, un aumento de 6 millones y medio y uno necesita saber qué significa esto, por eso uno pide los desgloses de las partidas. Promoción Social piden que vaya de 20 a 28 millones en total, sabemos que es una partida delicada que necesita análisis. También nos piden que aumentemos la partida de alquileres”.

“Creo que otra vez, como muchas veces ha sucedido, se nos tira el fardo a los concejales, estamos haciendo un trabajo serio, revisando los números de manera exhaustiva. Uno podría preguntarse por qué tardan tanto en mandarnos información, hay más de 10, 11 minutas que no han sido respondidas, algunas de marzo del año pasado. Si entramos en receso después de la sesión de este martes no tendremos problemas en hacer una sesión extraordinaria si se necesita”.

“Durante el año otras partidas el Ejecutivo ha reconducido por decreto, no lo veo como algo incorrecto, incorrecto puede ser cambiar un reglamento. Espero que esto no sea el inicio de la campaña, nosotros no queremos entorpecer ni estar en discusiones de las cuales la gente está cansada, creo que sí uno a veces necesita aclarar ciertas cosas porque si no terminan siendo verdades cosas que no lo son. Por ejemplo, hoy no tenemos información de la Plaza Húmeda y lo dijimos desde el primer día. No estamos hablando de un millón más, un millón menos, estamos hablando de más de 400 millones que son de los sanguillerminos".

"Con respecto al alquiler del nuevo obrador pensamos si es pertinente o no un predio como este destinarlo al obrador y no destinarlo a reactivar actividades. Cuando veamos el proyecto vamos a poder opinar al respecto. La Plaza Húmeda no sabemos si salió 2, 4 ó 6 millones. Una obra de esa envergadura debió haber pasado por el Concejo”. Consultada sobre tema candidaturas en su partido, Sonia Martina dijo que “esta semana será presentada la lista a concejales y quien encabezará la elección a Intendente”.