¿Aparece un nuevo sector que rompe la unidad del PJ?

Anoche, cuando el único tema político que podía trasponer al partido de la selección Argentina por Copa América era la muerte (en realidad la no muerte) del ex gobernador Carlos Reutemann, apareció una publicación, desde una fan page que se conoce como “Movimiento Evita San Cristóbal”, convocando a los “ninguneados y excluidos”, ¿con la intención de formar una nueva lista?

El comunicado dice “nosotros no participamos de esta farsa que algunos llaman Unidad, nosotros creemos en otros valores y, sobre todo, creemos que es con más y no con menos peronismo, que podemos sacar adelante a nuestra ciudad”, haciendo alusión a que el sector no fue convocado, pero, a decir verdad, se desconoce quién es el o la líder de esta parte del peronismo, o al menos nosotros lo desconocemos.

“El Movimiento EVITA, no participó ni participará de este contubernio construido a espaldas de los militantes ni por supuestos "iluminados". Si, como dijo alguien de la farándula, "Billetera Mata Galán", lo que sucedió hoy en el seno del partido fue "Bolsón Mata Principios", emite en otra parte la publicación de la página que, hasta la mañana de hoy, solo tenía 28 seguidores y que su última actividad había sido hace 40 días atrás, y cierra de la siguiente manera; “Estamos tratando de aunar voluntades con todos aquellos que se han sentido ninguneados y excluidos por una idea equívoca de la política. El tiempo apremia, pero los principios no se negocian”. ¿Se rompe la unión, nunca la hubo o todo sigue como se anunció ayer?, lo sabremos recién el próximo viernes, con el cierre de listas.