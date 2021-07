Mucho arte en el 9 de julio sancristobalense

Roberto Ángel Barba, nació en 1956 en la localidad de Arrufó. Durante su adolescencia se mudó a la ciudad de San Cristóbal para cursar sus estudios secundarios, y desde entonces formó su familia y desarrolló su vida laboral como empleado bancario y luego como comerciante y empresario en la industria del helado desde 1984.

Desde pequeño manifestó su interés por el arte, y asistió a diferentes talleres donde aprendió dibujo y pintura, pero uno de los aspectos fundamentales a resaltar es su experimentación y especialización como pintor autodidacta. A lo largo de su vida ha investigado y experimentado con variadas y diversas técnicas hasta dar con su estilo pictórico. Su pasión por el arte siempre se mantuvo viva. Luego de su incursión en la pintura abstracta, realizó algunas obras de estilo impresionista, influenciado por un viaje a Europa en el que visitó numerosos museos y atelliers. Participó de numerosos encuentros y exposiciones de pintores en las ciudades de Funes y Rosario. Sus obras fueron expuestas en distintas galerías como la Galería Lefranc Matt 13 de Costa Rica, donde se comercializan las mismas. Para la colección “Color e hiperculturalidad / Fama y Pop Art”, que se presenta en esta ocasión, Rob Bar investiga y experimenta el uso del color e incursiona en diferentes técnicas sobre rostros de personalidades reconocidas globalmente en el ambiente de la música, el deporte, la actuación y la política, en estilo Pop Art, arte vectorial y geométrico.

Hoy, el Concejo Municipal de la Ciudad de San Cristóbal en uso de sus facultades y atribuciones declaró de “interés cultural” la Exposición de Arte Colección “Color e hiperculturalidad/Fama y Pop Art” del Artista sancristobalense Roberto Ángel Barba.

El Intendente de la Ciudad de San Cristóbal, Horacio Pascual Rigo, al Vicepresidente 1ª del Honorable Concejo Diego Víctor Sartin y la Directora de Cultura Señora María Carolina Corona entregaron un presente al Señor Roberto Barba.

La exposición “Color e hiperculturalidad / Fama y Pop Art” podrá verse hasta el 26 de Julio inclusive y se encontrará abierta de lunes a jueves de 15:00hs a 17:00hs y el día domingo 11 y 18 de julio de 16:00hs a 18:30hs.

Luego de recibir la Declaración de Interés de la muestra, Barba recordó que la pintura es una pasión que lo acompaña desde siempre. “La llevo adentro desde hace mucho tiempo, hoy gracias al Intendente Rigo y a la Directora de Cultura Carolina Corona me han brindado este espacio para exhibir. Es una pasión que llevo dentro desde muy pequeño, en mi época de primaria se realizaban concursos de pintura y yo era uno de los principales que casi siempre participaba y obtenía premios. Desde jovencito realice cursos de dibujo y pintura y es una cosa que la tenía escondida. El trabajo te demanda otros tiempos, hace unos 25 que retomé y empecé a pintar otra vez” comentó el artista.

Parte de la colección se exhibe en Casa de Cultura, el artista asegura que quiere llegar a 200 obras. “Esta es una colección que estoy realizando en Pop Art de rostros famosos, llevo realizadas unas 75 obras, me tracé la meta de llegar a las 200 obras. La pandemia me ayudó mucho a impulsar la pintura. Estoy a través de las redes sociales conectado con 140 grupos de arte de todo el mundo, donde cada obra que termino las compartimos, muchas veces se reciben las críticas y elogios de todo el mundo y eso me ayuda mucho. La pretensión es exponer en ciudades grandes, como Córdoba o Buenos Aires. Actualmente mis obras se comercializan en Costa Rica. Recientemente me invitaron a exponer en Tequila, México en septiembre. Para el mes de agosto me invitaron a exponer en una galería de Buenos Aires” concluyó.