Bálsamo encabeza la lista a concejales de Juntos por el Cambio en San Guillermo

Los comienzos de Fernando Bálsamo fueron hace 10 años en una institución educativa. Estuvo en la escuela Mariano Moreno, en dos funciones como tesorero y como presidente.

En 2015 surge la propuesta de una fuerza política conformada por ex presidentes comunales y políticos de trayectoria, que dio inicio a la formación de un grupo de gente joven que no había participado en política hasta el momento.

“En 2015 hicimos una buena elección ante un candidato como lo era Daniel Martina y Pedro Morini que habían sido presidentes comunales, en esa elección sacamos más de 1100 votos, nosotros lo tomamos como una gran derrota. Estábamos convenidos que podíamos ganar. Sin entender aun lo que era política. Lo bueno es que, el grupo siguió consolidado. En 2017 pasamos a ser ciudad y se buscó una alianza. Y allí quedo Romina encabezando la lista de concejales, Leo Piovano en segundo término y yo que no quería participar por mi actividad privada y contar con poco tiempo, era de los tres, tal vez el más conocido. Hicimos una buena campaña, e ingreso como tercer concejal, en ese momento no lo tenía previsto, tuve que reorganizar toda mi vida. Yo venía de la actividad privada y me costó mucho ser concejal opositor, a veces en política con buenas intenciones no alcanza. Cuando se forma el primer concejo, los 6 concejales vamos a sorteo para ver quien hacía un periodo por unica vez de 2 años y quien quedaba 4. Yo quede con 4 años de gestión” recordó Bálsamo.

El actual concejal y candidato a renovar su banca indicó que “con Romina hicimos una buena dupla, nos entendemos muy bien. Es joven, emprendedora y con una gran fuerza de gestión”.

En caso de mantenerse en su banca, hay dos temas que le interesan: área de servicios y agua potable. “Hay muchos temas que me interesan que fueron caballitos de batalla de muchos candidatos como es el área de servicios, que estamos muy cerca poder concretarlo. Se trata de un área de servicios para pequeñas empresas, no es un parque industrial. Allí se podrían instalar los que tienen talleres mecánicos, camiones, estaría ubicado en el sector sur de la ciudad, hay conversaciones con los propietarios para hacerlo. Otro tema que tenemos en agenda es el agua potable. Fue una obra que se hizo en el año 94 y 95 con los materiales de aquella época que hoy quedaron obsoletos. La obra de agua corriente hay que hacerla íntegra. Hay que gestionarla a nivel provincial y nacional y se trabaja en ello. Me interesa que las obras que se hagan se realicen una sola vez y bien” resumió Fernando Bálsamo.

El actual concejal confía en que la lista que armaron es potable y los llevará a tener la presidencia del Concejo Deliberante. “Dentro de la alianza se ha conformado una lista muy potable, al haber solo dos listas el que gana la elección accede con dos concejales. Si los votos nos alcanzan podríamos recuperar la presidencia del concejo que sería muy importante” finalizó.