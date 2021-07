La Noroeste definió las fechas del regreso

La reunión estuvo presidida por el Dr. Federico Acuña (Secretario) y Juan Manuel Costamagna (Tesorero), participaron todos los clubes afiliados a la misma.

Femenino

En reunión aparte los delegados confirmaron las fechas de comienzos de los torneos de inferiores y mayores. Se estaría sumando un nuevo club y sería Unión Hersilia que debe contestar en estos días.

Las fechas de inicio son: sábado 14 de agosto Inferiores y sábado 21 de agosto la Primera División. Jugarán todos contra todos a una rueda ya sea inferiores como en mayores.

Masculino

Luego de analizar la situación de cada institución y por mayoría se resolvió dar por terminado el torneo que había comenzado en marzo pasado.

Inferiores comienza 14 de agosto y el de mayores 27 de agosto. Se jugarán todos contra todos a una rueda en inferiores y en mayores será ida y vuelta.

Fixtures

Inferiores 1º fecha

Atl Ceres vs Libertad

Rivadavia vs Racing

Unión Hersilia vs Central

San Lorenzo vs Sp Villa Minetti

Libre Atlético Tostado

Mayores

San Lorenzo vs Atl Ceres

Racing vs Libertad

Central vs. Atl Tostado