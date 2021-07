Liga Rafaelina: La Primera B regresa el 29 de agosto

En la reunión del martes de la Liga Rafaelina se definieron las fechas para la reanudación de los torneos tras lo que fue la suspensión de las competencias en el mes de abril. La primera categoría que arrancará será la Primera A el domingo 22 de agosto.

Una semana más tarde, el domingo 29, se reanudará el torneo de la Primera B con la disputa de la 4ª fecha del Torneo Apertura de la Zona Norte y Zona Sur. Antes de esa fecha, el domingo 22, se podrían jugar los dos partidos pendientes que no se habían jugado por casos de Covid19: Sportivo Roca vs. Belgrano de San Antonio y Atlético Esmeralda vs. Deportivo Susana.

Al igual que en la Primera A, la Mesa Directiva de la Liga propuso cambios para el torneo Clausura de la Primera B con el objetivo de hacer un torneo más corto y poder terminarlo en el 2021, evitando de esta manera culminar el año que viene y tener inconvenientes con los pases de los jugadores que caducan el 31/12. En la próxima semana se podrían aprobar los cambios.

Antes de la suspensión de las competencias, en la Zona Norte lideraba Independiente de San Cristóbal con 6 unidades, seguido por Deportivo Bella Italia e Independiente de Ataliva con seis puntos. Por otra parte, en la Zona Sur el único líder era Sportivo Santa Clara con 7 puntos y atrás estaban Libertad de Estación Clucellas, Atlético de María Juana y La Hidráulica con 6.

4° Fecha - Zona Norte - Primera B

Belgrano de San Antonio Vs. Argentino de Vila

Sportivo Aureliense Vs. Argentino de Humberto

Independiente de San Cristóbal Vs. Tiro Federal de Moisés Ville

San Isidro de Egusquiza Vs. Moreno de Lehmann

Independiente de Ataliva Vs. Deportivo Bella Italia