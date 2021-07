Martino presentó su lista de precandidatos a concejales

Para las elecciones PASO a desarrollarse el día 12 de septiembre ya están confirmadas todas las listas y, en este caso, la de la UCR encabezada por Edgardo Martino con el apoyo del senador Felipe Michlig y del intendente Horacio Rigo hizo su primera presentación pública oficial.

En este lanzamiento de campaña que representa al espacio oficialista de la ciudad de San Cristóbal, el precandidato Edgardo Martino habló sobre la nueva realidad en la que estamos inmersos y el compromiso de asumir este rol político junto a su equipo de trabajo.

“En primer lugar, tenemos un nuevo paisaje en todo y cada uno de nosotros que es una pandemia que nos viene golpeando hace muchos meses, más de un año y nos obliga a reflexionar como sociedad, como militancia, como actores políticos, como luchadores sociales. Esta nueva realidad que nos obliga a comprometernos está cargado de agradecimiento, agradecer a todos los ciudadanos que han puesto su cuerpo, su tiempo, sus oficios, que han hecho y han sufrido de distintas maneras esta pandemia, porque también somos integrantes de una sociedad castigada”.

En cuanto a este nuevo escenario de pandemia, Martino indicó que como políticos los obliga a ser coherentes y pidió que el 12 de septiembre los ciudadanos acompañen la propuesta local y la propuesta nacional de los candidatos a senadores y diputados nacionales, en referencia a Maximiliano Pullaro y a Gabriel Chumpitaz, respectivamente, para que representen a los santafesinos en el Congreso Nacional.

En cuanto a las personas que lo acompañan en esta lista y que integran este equipo de trabajo, el actual senador suplente por el departamento San Cristóbal los presentó en sociedad y de cada uno de ellos dijo unas palabras.

Quienes integran esta lista son: Grisel Imhoff, presidenta de la Juventud Radical; Pablo Bonacina, actual concejal; María José Ramírez, comerciante de la ciudad; Marcelo Gaitán, Secretario de Acción Social del municipio local; Berta Mazzucco, vecina de la ciudad.

Edgardo Martino dijo lo siguiente de cada uno de ellos:

“Grisel Imhoff joven presidenta de la Juventud Radical, voz de género que va a ser en el concejo municipal eco de toda la problemática de la juventud, de la mujer y de todos y cada uno de los vecinos de San Cristóbal”.

“Pablo Bonacina un joven entusiasta militante, una persona muy capaz que está no sólo integrando esta lista sino también esta desempeñándose muy bien como concejal de nuestra ciudad”.

“María José Ramírez, una luchadora, una mujer que hace frente todos los días su comercio, desde su familia, la dura realidad que nos toca vivir en este marco de pandemia”.

“Marcelo Gaitán, un sancristobalense comprometido con una de las áreas del municipio más difíciles que tiene una sociedad castigada por la inflación y la ocupación como es el área social”.

“Berta Mazzucco, una de las mayores luchadores de la ciudad de San Cristóbal. Para vos mi mayor reconocimiento, mi emoción por todo lo que has hecho y has demostrado a lo largo de todos estos años”.

En estas elecciones, en donde se destaca la participación de muchos jóvenes, Grisel con 23 años es quien secunda a Edgardo Martino en la lista de la UCR.

Durante la presentación, Grisel dijo sentirse muy orgullosa y feliz de formar parte de esta lista y que es un gran compromiso ejercer en la función pública.

“Me parece que lo más importante en estos encuentros es agradecer que se hayan creado las condiciones para que se puedan incluir e integrar a la juventud en una lista, en este proyecto. Me parece sumamente importante que estemos ocupando este espacio, creo que en la política no es muy común que alguien tan joven esté en segundo lugar, habla de una gran gentileza de nuestros políticos, de las ganas de ellos de enseñarnos, de mostrarnos el camino, ayudarnos a pensar sobre lo que está bien, sobre lo que está mal”.

Por su parte, Pablo Bonacina, el tercer integrante de esta lista expresó que “hoy es un día de la democracia porque se está presentando una lista a nivel local. Creo que para las cámaras se ha hablado mucho de la unidad pero después que se apagan las cámaras no es tan así, nosotros en contraposición estamos mostrando una lista joven, que tiene experiencia y sobre todo la fortaleza de un equipo de trabajo”.