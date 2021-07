La UNL distinguió a Jorge Reinheimer como Profesor Honorario

Con una destacada trayectoria en el campo académico- científico de la Microbiología y una extensa trayectoria docente y de investigación en la Facultad de Ingeniería Química,el Dr. Jorge Reinheimer recibió este miércoles el diploma de Profesor Honorario de la UNL. Así lo dispuso el Consejo Superior de la UNL a través de la resolución N° 59/21, a instancias de la Facultad de Ingeniería Química, en reconocimiento a la vasta trayectoria del Dr. Reinheimer en esta casa de estudios.

El acto de distinción, realizado en la Unidad Académica, estuvo encabezado por el rector Enrique Mammarella y el decano de la FIQ Adrian Bonivardi, acompañados por Eduardo Matozo graduado de la casa que participó de la iniciativa de este nombramiento, el secretario de relaciones con el medio Lucas Bruera y la secretaria general Lucrecia Wilson. También se hicieron presentes familiares y colegas.

“Fundamentalmente esta distinción tiene que ver con sus cualidades, no solo de investigador, sino fuertemente su pasión para la docencia, por ser maestro, poder haber creado una escuela. Realmente es un orgullo poder entregarle esta distinción”, manifestó Mammarella.

Por su parte, el decano de FIQ sostuvo: “El doctor Reinheimer se ha destacado no solo en docencia sino también en investigación y en vinculación. Creo que la característica más importante de Jorge es que él desarrolla su trabajo desde la vinculación hacia el desarrollo científico. Sostiene a lo largo de su carrera 3 actividades, es decir, el trabajo en el grado y el posgrado, el trabajo en investigación apoyado fuertemente en la vinculación, y conjugando además con algunos trabajos de gestión, dentro de la propia facultad y el instituto, todo esto con una calidad excelente”. Bonivardi añadió: “Es un orgullo para la Facultad, tener personalidades destacadas como él. Es un ejemplo porque representa un ideal que claramente tiene que ver con el origen de la propia Facultad, donde en una persona se conjugan funciones muy destacadas”.

El recientemente nombrado Profesor Honorario de la UNL, Jorge Reinheimer, sostuvo: “Realmente fue una sorpresa la distinción. Lo poco o mucho que uno pueda hacer, más allá de la convicción, de la vocación, de la pasión, de la paciencia y todo lo que uno pueda tener, no se puede llevar a cabo si no hay un acompañamiento de la institución. Por eso, de algún modo, esta distinción la comparto con la Institución porque uno solo no puede hacer nada”.

Trayectoria en Microbiología

En el texto de la resolución se destaca que el Dr. Reinheimer ha tenido una vasta trayectoria en la Facultad de Ingeniería Química,habiendo iniciado tareas docentes en el año 1976 como Jefe de Trabajos Prácticos-dedicación semiexclusiva, en el Instituto deBiotecnologías, perteneciente al Departamento de Bioingeniería. En 1980 redujo su dedicación a Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaciónsimple, articulando así los inicios de su carrera como investigador y Docente. En el año 1983 fue jerarquizado a Profesor Adjunto-dedicación simple, en la cátedra de Microbiología, cargo que concursó y en el cual fue designado por el Consejo Superior como ProfesorOrdinario en 1985, desempeñándose como tal hasta el año 2007, en que fue jerarquizado a Profesor Asociado-dedicación simple en laCátedra de Microbiología del Departamento de Ingeniería en Alimentos hasta el año 2015, momento en el cual comenzó a desempeñarsecomo Profesor Titular-dedicación simple en igual Cátedra y Departamento. Desde el año 2016 a la fecha, el Dr. Reinheimer ha seguido prestando servicios en la mencionada Facultad bajo la figura de docente contratado.

Su participación docente se desarrolló a lo largo de los años en diversas asignaturas correspondientes a carreras de grado:“Microbiología”, “Microbiología General e Industrial”, “Microbiología Industrial”, “Microbiología Aplicada”, “Microbiología Ambiental”,“Tecnología de los Productos Lácteos”, además de colaborar en el dictado de otras asignaturas del área de Microbiología. Asimismo, ha prestado servicios en el dictado del curso intensivo de verano e invierno “Productos Lácteos: Tecnologías de Producción y Tópicos deInterés Actual”, como así también, ha brindado conferencias, cursos y talleres tanto desde el ámbito institucional de la Facultad deIngeniería Química como del Centro de Estudiantes de la FIQ.

Cuarto nivel

Con relación al cuarto nivel, el Dr. Reinheimer ha participado como responsable y como invitado, en el dictado de sendos cursos de posgrado, entre ellos: “Biotecnología Lactocasearia”, "Química y Tecnología de Productos Lácteos", “Microbiología de la Leche y de los Productos Lácteos”, “Fago resistencia en bacterias lácticas”, “Alimentos fermentados: aspectos microbiológicos de interés para optimizarprocesos y desarrollar nuevos productos”, “Probióticos y prebióticos”, “Análisis sensorial de alimentos”, “Probióticos y prebióticos paraalimentos. Tecnología, aspectos funcionales y modelos experimentales”, y “Productos lácteos fermentados. Tópicos de interés actual”. Es de resaltar, además de su trayectoria y dedicación a la docencia, su involucramiento y participación institucional en la Facultad deIngeniería Química, habiéndose desempeñado como: Consejero Directivo en el período 1995 – 1997, Secretario y Subsecretario de Ciencia y Técnica de la Institución en varios períodos, miembro de la Comisión Asesora de la Secretaría de Ciencia y Técnica y del Consejo Científico Asesor de la Comisión Asesora de Posgrado en el área de Alimentos de la FIQ, Director de la carrera de posgrado“Especialización en Ciencia y Tecnología de la Leche y Productos lácteos” como así también Director del Instituto de Lactología Industrial (INLAIN) – UNL-CONICET. A su vez, participó en diversas instancias relacionadas con Comités Académicos de carreras de Posgrado, evaluación de proyectos de investigación, extensión y transferencia tecnológica, relaciones internacionales institucionales y fue representante institucional de la FIQen el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional del Litoral, Comisión Asesora de Becas de la UNL, Representante Titular de la UNL ante el Núcleo Disciplinario “Productos naturales bioactivos y sus aplicaciones” de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo(AUGM); Que, en los años 2011 y 2019, fue destacado con el Premio de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM), enreconocimiento de la trayectoria profesional y los aportes brindados a la comunidad científica.

Ha coeditado tres obras bibliográficas, así como ha sido coautor de numerosos capítulos de libros, trabajos científicos publicados en el país y en el extranjero, además de otros antecedentes citados.