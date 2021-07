Lancellotti: “vamos a convencer con trabajo, con ser transparente”

Por Más Santa Fe tiene una premisa fundamental que es nuclear a gente que tenga ganas de hacer cosas por su ciudad, donde se nuclean profesionales, trabajadores, personas de la vida diaria de Ceres y donde las cuestiones ideológicas están en un segundo plano, por supuesto que cada uno tiene su ideología, pero la matriz de esta construcción es precisamente que se recepcionan personas de todos los ámbitos de la ciudad de Ceres y se conforma esta nueva fuerza política que conduce Luisina Giovannini y que tiene la impronta del armado en todo el departamento, juntar gente que quiera trabajar por su localidad y gestionar cosas a través del gobierno provincial que encabeza el gobernador Omar Perotti que tiene la impronta de generar arraigo en todas las localidades.

El Director Técnico de Básquet, Enrique Lancellotti quien encabeza la lista como candidato a concejal, charló con este medio, explicó por qué decidió aceptar esta candidatura y contó cuáles son sus expectativas y sus proyectos a desarrollar de Ceres.

Oriundo de Rosario, el DT de Central de Ceres expresó que su motivación es el compromiso, en poder cambiar cuestiones que observa como un ciudadano más pero desde otro lado e involucrándose junto a su equipo de trabajo del cual está muy conforme.

“Me gusta mucho el grupo que está trabajando de la mano de Luisina Giovannini, para mi es una gran persona, está llevando el grupo para adelante y mucha gente joven con ganas de hacer algo distinto dentro de lo que es la política, ojalá se pueda lograr porque estamos con mucha expectativa”.

Enrique llega a Ceres por la parte deportiva, por ser Técnico Profesional de Básquet, hace once años y junto a su familia se instaló en la localidad, entonces su idea es poder devolverle a Ceres algo de todo lo que le dio a lo largo del tiempo, como una forma de generar algo para un muchas personas que los atendió tan bien a él y a su familia.

“Tiene un paralelismo y me va a servir mucho mi trabajo, mi forma de grupo, ser democrático, el sistema de entrenador llevarlo para adelante en la política, hay cosas que tendré que ir aprendiendo, resolviendo, convenciendo gente, siempre lo tuve que hacer a dirigentes, jugadores, a la gente. Yo creo que se convence con trabajo, con ser transparente, con ser realista, con dar lo que se puede, generar expectativa pero después trabajar para que esas expectativas se hagan realidad, tengo las condiciones y hay que demostrarlo en el día a día”.

En cuanto a las necesidades que observa en Ceres y en la charla con los vecinos de la ciudad, Lancelotti indicó que lo más pide la gentes es pavimento, cordón cuneta, calles. Además de la importancia de generar trabajo para que cada familia pueda vivir en condiciones dignas.

“Mucha gente tiene muchísimas dificultades para el día a día, hay hambre, hay necesidades, los problemas de vivienda, problemas de salud que no son atendidos. Sensibiliza escucharlos, lo más importante es generar trabajo, oportunidades porque el trabajo dignifica y hay un montón de gente que tiene ganas y no tiene oportunidades porque es la única manera de salir de la situación que está”.

Uno de los objetivos del candidato a concejal es ser un carril directo con el gobierno provincial y de esa manera poder gestionar distintos programas y obras para Ceres.

Por último, Lancelotti brindó un mensaje para todos los vecinos de Ceres en este comienzo de campaña y pidió que lo acompañen en las próximas elecciones.

“Tenemos mucho para dar, estamos generando muchas cosas que tenemos en la cabeza para que la gente de Ceres se vea reconfortada, con nuestro grupo. Me da la sensación que estando adentro vamos a crecer mucho y rápido, con trabajo, con honestidad y hay un montón de gente trabajando detrás que va a responder a todas las expectativas que la gente pone en nosotros y los que no están con nosotros demostrarles que podemos ser una linda opción de grupo y de equipo”.