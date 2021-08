Michlig y Dupouy entregaron elementos deportivos, recorrieron obras y diagramaron acciones de gobierno

En contacto con la prensa el legislador destacó que “en los Gobiernos Provinciales anteriores -de los que fuimos partes con Alejandra Dupouy- fueron muchísimas las obras que hicimos en Ceres, siempre cumpliendo con la palabra empeñada. Lamentablemente hoy no hay una sola obra para Ceres que haya sido concebida por el Gobierno de Perotti”.

De las distintas actividades también participaron el Secretario de Gobierno Carlos Dutto, el Subsecretario de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti; el Coordinador de Gabinete Guillermo Cravero; los concejales Nicolás Maza, Ignacio Lemos, y Miguel Rafael, la candidata a concejal Romina Meshler, entre otros.

Actividades

En primer lugar, en el Liceo Municipal Alfredo Sain, las autoridades entregaron indumentaria deportiva a 5 comisiones vecinales de la Ciudad. Más tarde, la comitiva visitó la obra de construcción del Centro de Participación Ciudadana en Barrio Cooperativas.

Luego la recorrida continuó por obras que se realizan con aportes propios del Gobierno de la ciudad, entre ellas, el Paseo de La Vida donde se está construyendo un Parador Turístico Regional.

También el Senador acompañó la presentación del Ex Cine Chaplin, lugar adonde el próximo 26 de agosto se lanzará el Plan Estratégico de Turismo.

Para cerrar el periplo de actividades conjuntas, el Senador y la Intendenta, junto a su gabinete desarrollaron una importante reunión ampliada donde se diagramaron tareas para afrontar las próximas semanas por parte del Gobierno de la Ciudad en todas sus áreas, varias de las cuales tendrán respaldo del Senador Michlig.

Fortalecer los vínculos

La Intendenta Dupouy agradeció "la presencia del Senador que siempre está contribuyendo con las instituciones de la ciudad y con la gestión municipal. La entrega de elementos para el deporte tiene que ver con fortalecer los vínculos entre las instituciones y los chicos y que todos tengan las mismas posibilidades de practicar la actividad que más les gusta”.

Maletti señaló que “hacemos esta entrega con los aportes del gobierno de la ciudad y del Senador, lo hacemos con muchas ganas y mucho amor, y ya nos vamos preparando para el inicio de los campeonatos que tanto estamos esperando”.

El Gobierno de Perotti no ha generado ni una sola obra para Ceres

Al momento de tomar contacto con la prensa local el Senador Michlig destacó que “estábamos repasando con la Intendenta, todo lo que hicimos durante los Gobiernos del Frente Progresista, de los que formamos parte: el CEF 7040, la Comisaría 2°, el plan de 20 viviendas que se construyen en Barrio 9 de Julio, el Hospital Ceres, las obras de remodelación y puesta en valor de la EPE Ceres, tantas obras, etc.

“Y ahora no vemos nada, porque este Gobierno Provincial lo único que está haciendo es terminar lo que el Frente Progresista consolidó, asumiendo un compromiso real con los ceresinos, y cumpliendo con lo prometido. Ahora no se ve nada nuevo, no hay una sola obra que haya sido concebida y gestionada para Ceres por parte de Perotti, ni siquiera cumplen con los envíos del Plan Incluir”.

Asimismo, Michlig agregó que “la culpa no es solo del Gobernador, es culpa de quienes deben pelear por esta ciudad y el departamento en su conjunto. Acá en Ceres hay una funcionaria en la provincia, con recursos para aprobar muchas de las obras presentadas por la Intendente Dupouy, pero prefiere no hacer nada, elige negarle a todos los ceresinos obras que les mejorarían su calidad de vida».