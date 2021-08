Diego Sartin presentó oficialmente su lista de candidatos a concejales

Este jueves en el local de Juntos por el Cambio, el concejal Diego Sartin llevó a cabo una presentación pública de él como candidato y de su equipo de trabajo de cara a las próximas elecciones.

Con la firme intención de renovar su lugar en el concejo, Sartin contó cuáles son sus objetivos en este inicio de campaña y en lo que desea trabajar en la ciudad, sin discriminar ninguno de los barrios de San Cristóbal.

“Hoy por circunstancias de la vida vivo en mi querido barrio Palermo donde nací y crecí, tengo 50 años, dos hijos, desarrollo mi actividad como concejal hace casi cuatro años, quizás muchos me conozcan por mi emprendimiento particular, soy una persona abierta, me gusta recorrer, soy una persona que sueña mucho pero que también persigue ese sueño hasta conseguirlo”, relató el concejal.

Con el apoyo de diferentes dirigentes importantes de Juntos por el Cambio, Diego remarcó los proyectos que llevó adelante hasta el momento en su gestión y los que tiene intención de impulsarlos en el caso de renovar su banca en el concejo.

“Hoy tenemos la responsabilidad y el agrado de volver a presentar a San Cristóbal una alternativa política, si bien yo ya vengo en función hace casi cuatro años, pensamos que es una alternativa política nueva con dirigentes nuevos, gente nueva que se incorpora no sólo a la lista sino al gran equipo que tenemos, gente con ganas de trabajar, con proyectos viables, no creemos en la separación ni en la grieta, necesitamos que San Cristóbal crezca de la mano del consenso. Cada uno de nosotros desde cada lugar aporta todos los días para que San Cristóbal esté mejor y para que sus vecinos vivan mejor”.

En la lista que encabeza Diego Sartin lo acompañan Daniela Socias, Luis Alderete, Daniela Alegre, Marcelo Piergentile y Eve Belizan. El concejal le cedió la palabra a cada uno de ellos para que puedan expresarse y contar a la comunidad el por qué de aceptar este desafío, entre otras cosas importantes.

Daniela Socias, quien ya se presentó en las elecciones anteriores como candidata a concejal es Licencia en Educación de Nivel Inicial y expresó lo siguiente:

“Orgullosa del grupo porque somos una familia. El momento de pandemia no lo tomamos como algo negativo, al contrario, pudimos acompañar al vecino todo el año, todos los días llevándole cosas o una palabra y ahí es donde me identifico más que nada, como mamá, como docente, he estado recorriendo todos los barrios, todos tienen necesidades no sólo en época de campaña. Me gusta ser la voz de ellos y sigo apostando a este grupo porque es el único abierto, están todas las voces y los barrios representados en este equipo”.

En el tercer lugar se encuentra Luis Alderete, fiel compañero de Sartin en este camino de la política y de la vida, es Técnico Superior en Administración de Empresa y Marketing y comerciante gastronómico con emprendimientos en San Cristóbal y Huanqueros.

“A los 18 años me fui a vivir a Santa Fe a estudiar, trabajé en Rosario, en Santa Fe, ante la pérdida de un hermano decidí volverme a San Cristóbal, siempre con los problemas de la ciudad, viendo si se buscaba una solución, apoyando desde la política. Hoy soy papá grande tengo tres hijos del corazón y una bebe de un año y estoy preocupado por el futuro de los chicos, por la educación, por qué van a ser, es difícil, hay que trabajar y creo que se pueden hacer muchas cosas por San Cristóbal y la región”.

Quien también integra la lista es Daniela Alegre, una mujer que es joven, futura mamá, es Técnica Superior en Administración de Empresas y Profesora del Nivel Secundario y defensora de “las dos vidas”, en contra del aborto legal.

“Desde siempre me gusta trabajar para la sociedad, con los niños, cuando salió el tema de las dos vidas fue mi postura muy clara y Diego fue realmente la única persona a nivel político que nos ha apoyado en cada marcha que hicimos en San Cristóbal y tomo eso como un puerta abierta para seguir trabajando a pesar de la ley, seguir colaborando con las mujeres que están pasando por un embarazo no deseado. Poder trabajar con los jóvenes, no sólo ofrecerles una fuente de trabajo sino hay muchas cosas alrededor que están pasando y poder rescatarlos de tantas cosas que los llevan a tomar decisiones trágicas, entonces creo que hay muchas falencias y mucho por hacer”.

Quien sigue en la lista como segundo suplente es Marcelo Piergentile, vecino de barrio Tiro Federal y tiene distintos oficios como albañil, pintor y plomero. En la conferencia de prensa de la cual participó expresó que “tengo 52 años, soy papá de tres hijos, tengo nietos, me uní a ellos para poder trabajar para la ciudad, vivo en Tiro Federal un barrio que está un poco desprotegido, entonces trato de ayudar a todos los vecinos y mi intención es trabajar también para la discapacidad, ya que en mi pasado tuve un pariente muy cercano con discapacidad y quiero trabajar para eso. Es momento que nos acompañen”.

Por último, Eve Belizan es la tercera suplente de la lista de Juntos por el Cambio, también es una mujer joven de la ciudad, es mamá de tres hijos, se identifica con acciones solidarias y se desempeña como Docente del Nivel Primario.

“Me parece importante unirme a algún grupo político, elegí este y no fue casualidad por una cuestión de que me parece muy importante colaborar con la ciudad, no sólo hablando se hacen las cosas y solos tampoco es fácil hacerlo, lo hemos intentado con amigos y no se puede. Unidos a un grupo de trabajo como el de Diego que es tan abierto y deja participar con proyectos, con ideas todo el tiempo es más fácil llegar, así que esta es mi invitación a toda la gente que se una a trabajar porque de afuera es muy difícil hacer solo las cosas”.

Para cerrar, el concejal Sartin manifestó entre otras cosas que “San Cristóbal tiene que salir delante de la mano del trabajo, para eso tenemos que crear oportunidades y sobre todo para los jóvenes. He presentado proyectos importantes para la comunidad, estoy seguro que con Daniela en el concejo vamos a ser la voz representativa de nuestros vecinos, como lo vengo haciendo estos años, con mas 120 proyectos desde ordenanza presentados, en total 240 proyectos eso habla a las claras de que estoy y estamos involucrados con nuestro querido San Cristóbal”.