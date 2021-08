"Cachi" Martínez pasó por San Cristóbal en apoyo al "Chivo" Rossi

El dirigente del Frente Renovador estuvo en el día de hoy en la ciudad de San Cristóbal junto al concejal de Unidad Ciudadana Claudio Gaineddu, en donde brindó una conferencia de prensa, principalmente sobre temas políticos y sobre las próximas elecciones primarias a desarrollarse el 12 de septiembre.

En plena campaña y respaldando a Agustín Rossi, el precandidato a senador nacional por Santa Fe en la lista que encabeza junto a la vicegobernadora santafesina Alejandra Rodenas, Martínez aseguró que uno de los ejes en los que trabajará el equipo tiene que ver sobre la posibilidad de brindarles arraigo a las personas que viven en pequeñas localidades para que no tengan que emigrar a los grandes conglomerados urbanos y puedan establecerse para lograr un progreso no solamente individual sino de las comunidades que integran.

“Estos ejes de compromiso y propuestas vamos a discutir en esta campaña y la verdad que muy contentos de integrar esta lista, estamos convencidos que es la lista donde está el justicialismo y donde está impregnado el espíritu de la unidad en la diversidad que fue lo que nos llevó a prevalecer en las elecciones tanto nacionales como provinciales, generando una enorme esperanza de una ciudadanía que aun está esperando ese proceso de crecimiento y desarrollo que el justicialismo tiene comprometido con la sociedad”.

Actualmente hay una interna muy marcada dentro del justicialismo que genera diferencias entre Agustín Rossi y el gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti, ambos la han hecho pública y sobre esto dio su visión “Cachi” Martínez.

“En lo personal me hubiera gustado que el gobernador en un momento como el actual hubiera estado por encima de las disputas internas del justicialismo a pesar de que está en todo su derecho, nos hubiera gustado que tanto ministros como la máxima autoridad del ejecutivo hubiera puesto todo su esfuerzo para trabajar detrás de este objetivo de poder superar la pandemia, de resolver el problema de la inseguridad, de aportar al desarrollo de políticas que tengan que ver con recuperar una economía, pero él ha decidido respaldar a su amigo, a este dirigente de la ciudad de Rafaela que es el senador Mirabella”.

En todas estas discusiones por las internas a las que deberán enfrentarse estos “pesos pesados” del PJ, Martínez fue muy claro con su postura y expresó que siente temor que algunos funcionarios públicos utilicen el estado en beneficio de una lista interna.

“Hemos puesto en la discusión política la posibilidad de que el gobernador que ha dejado de ser el gobernador de todos para ser el candidato suplente de una lista que tomara licencia los días de campaña para que sus funcionarios no cayeran en la tentación de utilizar los recursos del estado, la asistencia social del estado, los recursos para intendentes y presidentes de comuna en beneficio de un sector político, eso le haría muy bien al gobernador, está en discusión en el ámbito de la cámara y como dice Agustín le va a venir muy bien al gobernador que nuestra lista prevalezca porque lo va a sacar de ese círculo que todos los hombres de poder construyen a su alrededor y le va a permitir construir de nuevo el vínculo con el resto del peronismo a partir del diálogo”.

Tal como lo aseguró el actual diputado nacional, la lista del Frente de Todos que encabeza el Ministro de Defensa conoce el territorio provincial y tiene expresada todas las voces, desde el kirchnerismo que es mayoritario, del Frente Renovador, también integrado por el justicialismo a través de Alejandra Rodenas y de un grupo de dirigentes territoriales de los distintos departamentos, la representación de la juventud, el Movimiento Evita y el movimiento de los trabajadores.

“Agustín merece y se ha ganado el respeto de propios y ajenos en el diálogo político con las diversas fuerzas que integraban el Congreso Nacional, es un hombre de peso, ha sido un ministro excelente del actual Presidente de la Nación, se fue ovacionado por los titulares de las distintas Fuerzas Armadas de la Argentina y va a ser un gran senador nacional. Estoy convencido que nuestra lista va a ser buena para la Santa Fe que queremos y para el país que soñamos”.

Todo lo que suceda de aquí en más con los resultados de las elecciones primarias y, posteriormente, las generales, va a marcar un horizonte hacia posibles candidatos futuros y qué rol ocupará cada uno de ellos.

“Nosotros en el 2023 vamos a tener numerosos dirigentes a nivel nacional y a nivel provincial que van a poder expresar este proyecto político colectivo con perfiles, con matices, cada uno aportando lo suyo pero también entendiendo que nadie tiene la verdad absoluta, es un poco adelantarse pero es muy bueno para la provincia tener un senador de la envergadura de Agustín”.