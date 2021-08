"Queremos seguir apostando al Frente Progresista"

Este lunes el diputado y Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Pablo Farías estuvo visitando la cabecera departamental y acompañando a Maxi López a realizar algunas actividades concretas de campaña junto a todos los integrantes de la lista de candidatos en representación del Partido Socialista.

Farías le brinda todo su apoyo a López y manifestó que le parece muy bien que la lista esté integrada por gente joven, con mucho empuje y que aspira llegar al concejo para ayudar a la ciudad. También mencionó que la situación actual es muy complicada porque los ciudadanos están sintiendo los efectos de la pandemia y, a su vez, de la crisis económica, por eso dije que “hace falta gente que le ponga energía, ganas, gente honesta, de trabajo y eso es lo que buscamos para San Cristóbal y Maxi López resume todo eso como cabeza de esta lista”.

Por su parte, Maxi López agradeció el respaldo de una persona tan importante como es el diputado provincial Pablo Farías.

“Que el Presidente de la Cámara de Diputados venga a respaldar nuestra candidatura es muy importante, es importante hacer las conexiones para San Cristóbal, tener un referente como él para poder llevar problemáticas de San Cristóbal a la provincia, que sea nuestra voz. El claro ejemplo fue hace un par de días donde planteó la problemática de todo lo que es la exportación. Somos una localidad que dependemos mucho de la ganadería, que mejor que tener un representante en la provincia que sea la voz de todos los sancristobalenses”, fueron las palabras del candidato a concejal.

Además de visitar instituciones y apoyar a los candidatos del Partido Socialista, el diputado Farías brindó una entrevista en donde hizo referencias a temas políticos y de actualidad.

Uno de los puntos más importantes de la charla fue la gran apuesta del equipo de trabajo al Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe, cómo repercutió el fallecimiento del ex gobernador Miguel Lifschitz y el apoyo absoluto a la esposa de Miguel, Clara García, la precandidata a senadora nacional.

“Nosotros hace poco mas de tres meses tuvimos un hecho tremendamente duro como fue el fallecimiento de Miguel Lifschitz, no sólo para este espacio político sino para toda la provincia de Santa Fe. Seguimos impulsando este proyecto a través de quien fuera su esposa Clara García, ella sabe perfectamente qué es lo que hay que defender de Santa Fe”, dijo Pablo y continuó describiendo el trabajo y la candidatura de Clara, quien se puso a disposición del espacio político. “Es un gran ejemplo, está atravesando un inmenso dolor por haber perdido a su compañero de vida, ella sobreponiéndose a eso se pone a disposición de un proyecto político, acepta ser candidata, tienen conocimiento de la provincia y de todo lo que hacía Miguel. Nos anima a seguir, a imitarla, que lo mejor es este armado, esta propuesta que le estamos haciendo hoy a los santafesinos”.

Otro de los temas que abordó en la entrevista el diputado fue la exportación de carnes y las decisiones que tomó el gobierno nacional que influyeron de forma negativa en el sector ganadero, especialmente, de la provincia de Santa Fe.

“El tema de la exportación de carnes, es una decisión que tomó el gobierno nacional y que tanto daño está haciendo a los santafesinos, como muchas medidas que se toman en Buenos Aires y que afectan a la provincia. Nosotros necesitamos gente que cuando vaya al congreso defienda la provincia y no que busque congraciarse con el gobierno nacional. Hay mucha gente que se siente irritada, la gente del sector ganadero, la que apuesta a esa producción desde hace años. Hay gravedad en las medidas que se toman, se pueden perder mercados muy importantes y rápidamente lo ganan otros países. Estas son las cosas que se deben defender, no vemos que el gobierno lo esté defendiendo y no vemos que los legisladores que representan a Santa Fe lo estén haciendo, por eso queremos seguir apostando al frente progresista, no entrar en la grieta, queremos una fuerza que ha demostrado que puede gobernar la provincia de Santa Fe”.

Acerca de la consulta de su visión del peronismo actual y de las grandes internas que existen en el partido político del gobernador Omar Perotti, el diputado Farías fue muy crítico y aseguró que es muy grave lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe.

“Es muy grave que el gobernador en el medio o promediando su mandato se ponga en una lista de candidatos, confunde, da sensación de inseguridad, no sabemos qué quiere hacer. También ese enfrentamiento que está en el núcleo mismo del gobierno, pensemos que el hecho de que la vicegobernadora vaya en una lista y el gobernador se ponga en otra lista, sumado a que no es una interna pacífica sino que tienen un contenido fuerte los discursos y las acusaciones cruzadas. Eso no es bueno para la provincia y nuestro espacio es alternativo a la grieta”.