Hacemos San Cristóbal presentó su lista de candidatos a concejales

La semana comenzó con el lanzamiento de la lista de candidatos a concejales de Hacemos San Cristóbal en el Club Ferro Dho. Allí se reunieron los integrantes de este espacio político y mediante un acto se presentó la lista que encabeza Marcelo Andreychuk acompañado por Lorena Luna, Julio Juárez, Analía Córdoba, Francisco Gramaglia y Gimena Osenda.

La primera oradora de la tarde fue la Secretaria General de la Unidad Básica del Partido Justicialista de San Cristóbal Yolanda Acuña. La representante de la Agrupación Volver a Perón manifestó la importancia de la unión del peronismo e indicó que la lista se armó con consenso con el objetivo de ganar las próximas elecciones y para alcanzarlo necesita del acompañamiento de todos.

“Necesitábamos unirnos y estuvimos trabajando con muchos compañeros y compañeras y logramos la unidad. Costó mucho pero esa unidad la logramos, fue el primer punto, el segundo punto era armar cómo la lista y también lo logramos. Es muy importante que todos los compañeros y compañeras aceptaron la unidad porque solos, por grupo, no conseguíamos nada y hace muchos años estábamos así. El tercero es poder ganar la municipalidad en el 2023, que el peronismo vuelva a ser gobierno”.

Con esos objetivos claros, Yolanda, madre de Sergio Sasia, principal impulsor de este nuevo proyecto político, insistió en que la unidad del grupo es fundamental para triunfar en las elecciones.

“Estuvimos estancados, siempre son los mismos candidatos, por eso hicimos un consenso con todas las fuerzas que se unieron y de ahí nació nuestro candidato, apoyado por todo el grupo que se unió, que aportan distintas ideas, planes para poder ser gobierno y todo lo que está perdido nosotros trataremos de traer para que San Cristóbal se levante y haya trabajo para la juventud”.

Por su parte, el candidato a concejal por Hacemos San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, quien trabaja en los talleres ferroviarios de la ciudad y es el representante de la Unión Ferroviaria en la localidad, explicó en qué consiste este nuevo proyecto político y cuáles son los principales objetivo que desea llevar a cabo.

“Este es un proyecto que fue como una idea al principio que arrancó hace un año y medio atrás con el compañero Sergio, con el compañero Omar Perotti, con la señora compañera Yolanda Acuña en una reunión en Santa Fe cuando propusimos hacer algo por San Cristóbal y tratar de despertar a nuestra querida ciudad que hace muchos años está dormida. Es un proyecto que va más allá de un campo político, de un concejal o de dos, es un proyecto a corto, mediano y largo plazo, planteando qué proyecto de ciudad queremos para los sancristobalenses, para que nuestros hijos e hijas, para que nuestros alumnos y alumnas de las escuelas secundarias tengan un objetivo que es quedarse, trabajar y seguir viviendo en su ciudad”.

Al impulsar este proyecto, Marcelo contó que el principal propósito de su equipo de trabajo es brindarle oportunidades a la juventud para que elijan vivir y desarrollarse en San Cristóbal.

“Hoy estamos ante una oportunidad creo que histórica donde estamos trabajando alineados con el gobierno provincial y toda su gente, no sólo en proyectos de San Cristóbal porque sabemos lo que mueve San Cristóbal a nivel traslado de granos y todo lo que es cerealero sino también en toda la provincia estamos trabajando, ya sea con trenes de pasajeros en corta o media distancia, con trenes de carga, con muchos proyectos para San Cristóbal, la zona y el departamento”, fueron las palabras de Marcelo y además agregó que su equipo está alineado con el gobierno provincial y con el gobierno nacional de la mano del líder Sergio Sasia.

Sin estar presente físicamente pero si mediante un video, el Secretario General de la Unión Ferroviaria indicó que este proyecto apunta a desarrollar la ciudad, el empleo, la producción, la vivienda, la salud, la educación e invitó a los ciudadanos a sumarse, a participar y a acompañar el equipo de trabajo. “Hoy es un día muy especial, se comienza a trazar una nueva historia en la ciudad, una ciudad que hoy en su inmensa mayoría esta triste, sin empleo, con poca infraestructura, con gente que realmente la pasa mal, con familias que no tienen un plato digno de comida en su casa. Una ciudad que necesita realmente renacer y que los ciudadanos se expresen. Estoy convencido que el peronismo es la opción por eso venimos trabajando desde hace tiempo, para eso me sumé humildemente a aportar mi granito de arena desde el ferrocarril y de la misma manera que lo vengo haciendo con hechos y no con palabras”, destacó Sergio Sasia.