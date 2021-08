El Sanguillermino que posee un “palillo” de Charles Robert Watts, batero de Los Stones

"Marzo de 1998 los Stones presentaban el Bridges to Babylon en River y allá fuimos con mi amigo Catinga nos llevó al estadio mí primo Jorgito, sabíamos que cuando. Richards cantaba su segunda canción había que ir al escenario chico que les habían armado al medio de la cancha, se estiró el puente y allá fueron. No recuerdo bien, pero creo tocaron 5 canciones ahí en el medio y la última creo fue Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Cuando termino la canción este Sr. tiro los dos palos de su batería uno salió a la izquierda y el otro es este de la foto. Para algunos puede ser una estupidez para mí uno de los recuerdos más hermosos de mí vida. QEPD Sir Charles Robert Watts", del muro del sanguillermino Martin Lamberti.

Fuente Tv Coop.