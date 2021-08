Santurce, Ñanducita o Lucila, las posibilidades de dónde instalar un puerto seco

Meses atrás, desde el sector del ferrocarril, dejaron entrever la posibilidad de la instalación de un puerto seco, o sea, una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de un país o región económica que conecta, a través de la red ferroviaria, con el puerto marítimo de origen o destino de los tráficos tratados.

“El anuncio lo habíamos hecho hace un tiempo, hemos tenido reuniones con productores de san Cristóbal y la región y hay una decisión realmente política de la empresa Belgrano Cargas de generar centros nodales institucionalizados como puertos secos para recibir la carga y transportarla a puerto o donde fuese el destino por intermedio del ferrocarril”, comenzó explicando Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, quién además indicó que “esto permitiría el desarrollo de pequeños y medianos productores, abaratar costos de transporte y de logística, y para San Cristóbal sería un paso muy grande hacia adelante porque esto es algo novedoso, sería la primera vez que se instalaría un puerto seco de estas características, lo que además, de tantas otras, cosas significa nuevos puestos de trabajo”.

Sobre esta posibilidad, que Sasia la marca y define como inminente, todavía resta evaluar dónde se va a instalar. Hoy las posibilidades son tres, Santurce, Ñanducita o La Lucila, donde el Secretario gremial cuenta que “no es mucha la inversión que hay que hacer, principalmente pasa por decisiones políticas y por un acuerdo estratégico con el Sindicato de Camioneros, entendiendo que el transporte hasta unos 400km es rentable en camión y cuando es más de 400km es rentable el ferrocarril, pero teniendo en cuenta que cuando la carga es a granel y de carga general, hay que buscar el equilibrio en este tipo de transporte de cargas”.

“Hay un avance importante en esto porque la decisión ya está tomada, no se sabe bien cuál va a ser el lugar, depende de la estrategia de cómo se va a recibir la carga y transformar este nodo operativo, pero en los próximos días se informará y se darán precisiones de este tema, pero el puerto seco estará abierto a una carga general, hay que pensar un ferrocarril que se desarrolle en base a lo que necesite la Argentina para su crecimiento, no hay que apuntar solamente al cereal o a la soja que es principal, pero también queremos tener la posibilidad de que distintos productores o pequeños y medianos empresarios puedan traer o llevar su mercadería, por eso sería un puerto de carga o distribución general, con vagones que estén preparados para ripio, piedras o herramientas, por ejemplo. Estamos cerca de inaugurar uno similar en la provincia de Salta, donde toda la provincia intercederá a través de ese puerto seco, y algo similar queremos hacer acá”

Sobre cuándo se comenzaría a trabajar para su futura instalación, Sasia fue cauto; “No hay que hablar de tiempos, no podemos prometer, nunca lo hago si no tengo nada exacto. Lo primero que hay que ver es la demanda, si no hay demanda no tiene sentido su instalación. Sabemos que se viene trabajando hace tiempo, y que con esto se va a incrementar, pero hablar de tiempos no es propicio, insisto que hay una decisión política, hay una planimetría y demás, y de los anuncios se encargarán desde la empresa”, entiende el sancristobalense y agrega que “no quiero generar falsas expectativas, cuando nosotros decíamos que se va a hacer algo, se hace. Venimos generando trabajo desde hace años, siempre con el sentido de pertenencia de san Cristóbal tratando de aportar algo para el ferrocarril, para la generación de empleos, no aparezco únicamente cuando hay un proceso eleccionario como lo hacen algunos políticos o personajes que solo aparecer meses antes de una elección”.

Nuevo servicio y 6 nuevos puestos de laborales

“La parte del nuevo área de reparación de aires de frenos que, como lo dijimos en hace tiempo, en el único lugar que los reparan es en Córdoba (dentro del Belgrano Cargas), y ahora también en San Cristóbal, ya está en su proceso final, está próximo a inaugurase – mediados a fines de septiembre- y esto va a permitir nuevos ingresos de trabajadores a los talleres de San Cristóbal en este auge del renacer ferroviario que venimos potenciando desde hace tiempo, y que se va a seguir en este sentido porque ya se ha dado la licitación de la nueva nave en donde se instalarán después los tornos bajo piso y demás, cuestión que posibilitará reparar o tornear las ruedas de los vagones y ejes sin desarmarlos y darle mayor rapidez en su reparación y potenciar la carga desde el Norte al Sur del país y viceversa”.

Sobre las controversias y las polémicas que generan las decisiones de quienes ingresan o dejan de entrar al ferrocarril, Sasia fue claro; “Los nuevos empleados deberán tener una capacitación técnica, como lo exige la empresa, por eso hemos tomado un listado hace un tiempo, donde estamos evaluando quienes están mejor capacitados. Más de una vez nos han dicho que con esto se hace política o que hay acomodos, pero acá tiene una participación muy grande la Escuela 474 donde se analizan los promedios, donde está la opinión de los directivos en base a los conocimientos y desempeño dentro de la escuela y recién después se los llama a capacitación, pero es lógico que cuando uno habla de generación de empleos en una ciudad donde hace falta trabajo desde hace mucho tiempo y la única fuente laboral que lo está generando es el ferrocarril, lógicamente que la demanda supera ampliamente a la oferta, entonces siempre nos van a quedar curriculum que necesitan imperiosamente empleos, por eso entendemos que con el ferrocarril únicamente no alcanza y que hay que vincular el municipio con el ferro para trasladar y potenciar a medianos y pequeños productores que generen puestos de trabajo, sean o no de San Cristóbal, pero la producción tiene que ser el eje de ciudad que está estancada y está triste, por eso acompañamos al peronismo en esta elección, para darle una proyección a fututo a la ciudad, en esta primera instancia equiparando el concejo, y después en el 2023 poder volver a conducir los destinos de la ciudad”, sentenció, ya con más tinte político, el Secretario General de la Unión Ferroviaria. .