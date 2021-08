Cristian Piumatti: "nuestra propuesta es seguir trabajando muy fuertemente por Arrufó"

Cristian Piumatti en entrevista con este medio habló acerca de la campaña electoral, de las propuestas que le ofrecen a los habitantes de Arrufó y detalló todos los trabajos que están realizando actualmente en la comuna.

En las elecciones se presentarán tres listas, una es Vecinal Arrufó, la otra es del Partido Justicialista y la tercera del Frente Progresista, esto significa que no habrá internas en la localidad, todo se resumirá a las generales del mes de noviembre.

“En nuestra vecinal hay personas de distintas ideologías políticas, radicales, justicialistas, socialistas e independientes que al momento de emitir su voto acompañan a quien le guste como candidato, no tenemos un lineamiento sobre un candidato en sí. Le decimos al vecino que escuche las propuestas, la propuesta tiene que estar acompañada de cómo se va hacer, dónde se va hacer, con qué recursos se va hacer, es siempre lo que venimos bregando que se le dé la oportunidad a todos los candidatos de escuchar y después al momento de elegir cada uno sabrá como emitir su voto”.

En cuanto a la propuesta particular del grupo de trabajo encabezado por Piumatti, el Presidente Comunal detalló que “la propuesta nuestra es seguir trabajando muy fuertemente por Arrufó como lo venimos haciendo desde el primer día. Al momento que nosotros inauguramos las primeras viviendas en lote propio hacia más de 15 años que no se hacían viviendas en Arrufó, no había obra pública, entonces hoy por hoy el vecino de Arrufó ve como se manejan los recursos de la comuna, obra que se empieza obra que se termina como la refacción completa del hospital, de la comisaria, trabajamos mucho para conseguir recursos y así fue para que la biblioteca de la localidad tenga su edificio propio”.

Una de las grandes novedades para la localidad y que es algo que se viene esperando hace mucho tiempo es la obra de cloacas que comenzará a llevarse a cabo muy pronto, ya que este miércoles llega a Arrufó la empresa Winkelmann SRL que es la encargada de ejecutar este proyecto que se financia con recursos propios.

“La verdad nos pone muy contentos porque es el fruto de un trabajo enorme que venimos realizando desde el año 2015, en el 2016 lo presentamos en el Ministerio de Infraestructura de la provincia y ahí empezó a hacer todo un recorrido, el 29 de marzo se hizo la licitación y el miércoles se instala la empresa para comenzar con la obra. Una obra muy esperada y gestionada, este no es un logro mío únicamente sino de toda una comisión comunal que trabajó mucho”, indicó Piumatti.

Otro de los proyectos que tiene en carpeta la comuna y del cual se está ocupando es en el tema de viviendas, el Presidente Comunal contó que están gestionando la posibilidad de sumar nuevas viviendas a las ya construidas y entregadas.

“Vamos a ejecutar 11 viviendas detrás de la Parroquia en nuestro pueblo, vamos a estar ejecutando una vivienda por administración comunal y pronto van a salir 5 viviendas en lotes propios y ya presentamos todo por 10 viviendas en el Barrio Las 4 Bocas, eso lo hacemos a través del Programa Casa Propia - Construir Futuro y es un lote que adquirimos desde la comuna con recursos comunales”, explicó Piumatti acerca de esta agradable noticia para los vecinos de la localidad.

Otro de los temas que está trabajando fuertemente la comuna es sobre los residuos, desde hace tiempo están enfocados en lo que es la separación y clasificación de los residuos sólidos urbanos y se necesita de la colaboración de todos para poder implementar esto.

“Vamos a comenzar a transitar ese camino de la separación de los residuos, hoy nos ingresó una transferencia del Ministerio de Ambiente por una prensa para cuando tengamos la separación de los cartones, de los plásticos vamos en ese camino de solucionar el tema de los residuos. Lo veníamos haciendo, hemos conformado un consorcio con varias localidades de la zona pero faltó seguir avanzando”.

Por último, el Presidente Comunal mencionó en la entrevista que ya se finalizó en Arrufó una intervención en el predio del ferrocarril con una vereda perimetral, en lo que es el lado oeste de la localidad y ya están planeando la segunda etapa de la obra.

“Días pasados presentamos ante Nación la obra porque al haberla rendido nos permite encarar la segunda etapa donde va haber vereda, bancos y luminarias, estamos haciendo el ida y vuelta con el Ministerio de Obra Pública de Nación”, cerró Piumatti.