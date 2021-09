Futbol Femenino: Ferro empató con Libertad (S)

En la jornada de ayer se disputó la cuarta fecha del torneo femenino de fútbol de Liga Rafaelina y Atlético de Rafaela volvió a marcar diferencias y en esta ocasión goleó 9-1 a Argentino de Vila.

Los goles para la victoria de la ‘Crema’, que le permite seguir en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal, fueron anotados por Marianela Gauna (2), Camila Juárez (3), Eliana López (2) y Emilse Albornóz (2). Para Vila el tanto lo marcó Celeste Roldán. En Reserva también ganó Atlético, 2 a 0.

En el otro juego disputado en Vila, Ben Hur y 9 de Julio igualaron 1 a 1. Florencia Gómez para el León y Raquel Yacob para la BH.

Los otros encuentros de jugaron en cancha de Sportivo Norte, donde el local goleó 16-0 a Defensores de Frontera. Los goles fueron anotados por: Kiara Villarruel, Angela Hug (2), Jesica Hug (9), Alana Villarruel (3) y Geraldine Nicolás. En el otro partido, Deportivo Libertad y Ferro Dho igualaron 1 a 1. Yamila Lagger para las de San Cristóbal y Andrea Veliz para las de Sunchales. En Reserva ganó Libertad 1-0.

Próxima fecha (5º). 9 de Julio vs Sportivo Norte, Dep. Libertad vs Arg. Vila, Atlético de Rafaela vs Defensores de Frontera, Ben Hur vs Ferro Dho.