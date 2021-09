Paso 2021: votó el gobernador Omar Perotti y aseguró que durante muchos años hubo permisividad con el delito

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti emitió su voto este domingo por la mañana en la ciudad de Rafaela.

Mientras esperaba su turno para sufragar, el mandatario santafesino mantuvo un contacto con la prensa en el que aprovechó para destacar la gestión del Ejecutivo en todo el territorio provincial, valoró positivamente el avance del plan de vacunación contra el coronavirus y además, se refirió a uno de los temas más polémicos: la inseguridad.

Al ser consultado sobre el desarrollo de la campaña electoral previo a las Paso 2021, el mandatario indicó que “nos hemos concentrado en hacer una campaña con propuestas, obras y acciones. Ojalá que podamos recoger buenos aportes de todos”.



Sobre la agenda para lo que resta de la jornada, Perotti adelantó que pasará gran parte del día en la ciudad de Rafaela y no confirmó si durante la noche se trasladará a Rosario, donde esperarán los resultados los precandidatos a senador nacional, Marcelo Lewandowski, y el precandidato a diputado nacional, Roberto Mirabella.



Por otro lado, Perotti abordó uno de los temas más calientes de las últimas semanas: la inseguridad. “Se está trabajando mucho, pero no son resultados que se vean de la noche a la mañana, y más aún, cuando durante muchos años se ha sido permisivo con el delito”.



“Bandas barriales terminaron siendo bandas criminales. Lo que pasa en Santa Fe con el crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato no son cuestiones que encontras en otras provincias y esas cosas no pueden pasar”.



Asimismo, el gobernador reconoció que “si tuviéramos una estructura federal más presente, sin dudas, la acción sería más efectiva. Esa es una falencia grande que tiene la provincia: la escasez de estructura federal”.



En la misma dirección, el titular del Ejecutivo advirtió que “decir que esto no pasaba o que había un gobierno que no podía resolver el problema termina favoreciendo al delito, que le conviene el silencio”.

Covid 19

Asimismo, Omar Perotti destacó el trabajo realizado por el Estado provincial durante la pandemia. “La atención y la prioridad de la campaña fu cuidar a los santafesinos y avanzar en la vacunación. Estamos en un descenso de ocupación de camas críticas y con un muy buen avance de la vacunación”.

Fuente: Aire de Santa Fe