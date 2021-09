Se abrió la Liga Cordobesa con triunfo de Unión 

Este viernes por la noche se vivió la jornada inaugural de la 24° edición de la Liga Cordobesa. Fueron siete encuentros los que le dieron vida a la noche del viernes en igual cantidad de ciudades.

Hubo predominio de los equipos visitantes, ya que hubo cuatro victorias a domicilio. Todos partidos parejos, de marcador cerrado, incluso con tiempo suplementario, en el caso del triunfo de Unión de San Guillermo.

Resultados

Zona A

Unión (Sg) 97-88 Sarmiento (L)

Zona B

Pilar Sport Club (P) 76-90 Argentino (Mj)

Banda Norte (Rc) 93-82 Tiro Federal (M)

Zona C

Matienzo (C) 61-62 El Ceibo (Sf)

Almafuerte (Lv) 69-66 Bochas Sport Club (C)

Zona D

Unión Central (Vm) 81-86 9 De Julio (Rt)

Carib (T) 59-75 Sparta (Vm)



"Cometí un error, por eso fuimos a suplementario, pero por suerte pudimos ganarlo y comenzar con el pie derecho"

Gustavo Calorio, fue autocrítico pese al triunfo ante Sarmiento de Leones en el inicio de la Liga Cordobesa. El perimetral, tuvo un gran suplementario con un triple clave que destrabó el trámite del juego. Las sensaciones del sanguillermino que anotó 18 puntos en la victoria en suplementario 97-88.

Fuente Tv Coop.