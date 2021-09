El Clásico ceresino fue para Central y Racing sumó su primer triunfo

El clásico fue intenso y atractivo. El juego se dejó ver y por momentos mostró un desarrollo de alta tensión. Lo ganó el «aurinegro», quien fue el que lideró el tablero y aunque las estadísticas fueron cambiando, siempre dio la sensación de poder resolverlo a su favor.

Hubieron apresuramientos, a partir del nerviosismo y las ansiedades que genera naturalmente este tipo de enfrentamientos, pero todos dieron lo mejor ante un escenario con el límite permitido por protocolo.

Volver a jugar con gente provocó estados de ánimos diferentes a los habituales, la rivalidad y las ganas de ganar un partido siempre especial, impuso más roces de los normales.

Ganó Central 89-83. Atlético Ceres impuso ritmo e intensidad, por ello, exigió permanentemente a su rival.

El «aurinegro» chocó mucho, por varios pasajes intentaron la gesta individual y desde el tercer segmento cuando comenzaron a pasarse más la bola, las diferencias se notaron.

Estuvo cerca de sacar veinte puntos de distancia y por encima de los dos dígitos se sostuvo durante el complemento.

Las rotaciones y la reacción del «rojo» en el final, pusieron sobre el rectángulo un cierre parejo y más escueto en los números finales.

Síntesis

Central 89 – Atlético Ceres 83

Estadio «Raúl Braica»

Central: Uberti (8); Sambrini (14); Melastro (9); Matías Martínez (20); Manasero (6); Nazareno Gorosito (10); Torné (17); Marchiaro (2); Haller (3); Anastacía; Vidal; Ferraris. DT: Lancellotti-Trogolo.

Atlético Ceres: Zurvera (9); Fornero (6); Faure (22); Tzoiriff (17); Monteros (11); Caffaro (7); Camandona (3); Teloni (3); Schurrer; Juan Rodríguez; Arrúa; Torres (5). DT: Daniel Rodríguez.

Árbitros: Lastra-Oriez (Asociación Noroeste Santafesino)

Resultados 4° Fecha

Central 89 – Atlético Ceres 83

Atlético Tostado 86 – Libertad (VT) 37

Racing (SC) 64 – San Lorenzo (T) 59

Posiciones: Central 8; Atlético Tostado 7; San Lorenzo (T) 6; Atlético Ceres, Libertad (VT) y Racing (SC) 5.

Próxima Fecha (5°)

Atlético Ceres vs Racing (SC))

Libertad (VT) vs Central

San Lorenzo (T) vs Atlético Tostado

Fuente Adrián Tavella