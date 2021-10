Futbol Femenino: Ferro Dho es el Subcampeón del Torneo Apertura

Se jugó la 7° Fecha (última) del Torneo Apertura del Fútbol Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol. Con Las Cremosas campeonas, solo faltaba definir el segundo lugar en la tabla de posiciones. Ese puesto se lo disputaron Ferro Dho de San Cristóbal y Sportivo Norte.



En cancha de Ferro Dho. las campeonas golearon a Sportivo Ben Hur por 11 a 1. Micaela Moreyra, Marianela Gauna, Emilse Albornoz x2, Eliana López x2, Eliana Vera x2, Yoana López, Clarible Medina y Damaris Cravero anotaron para Las Cremosas. Valentina Gianastasio, marcó el gol para "La BH".



En segundo turno, las locales, Ferro Dho superaron 2-0 a 9 de Julio. Gimena Cecotti y Sol Fernández, las autoras de los goles locales y de esta manera, "Las Loritas" se consagraron subcampeonas del Torneo Apertura.

Por su parte, en cancha de Defensores de Frontera, Sportivo Norte derrotó 3-1 a Argentino de Vila. Alana Villarruel, Kiara Villarruel y Dalila Díaz marcaron para Las Negritas que a pesar del triunfo no les alcanzó para llegar al segundo lugar, pero quedaron en el tercer puesto del podio. Celeste Budin, el tanto para las Vilenses.

Y por último, las locales (Defensores de Frontera, que no estarán en el Torneo Clausura) no pudieron con Libertad de Sunchales y cayeron goleadas 5 a 0. Valentina Machado x2, Milagros Paz, Florencia Catalán y Daiana Ibarra, convirtieron para el elenco sunchalense.



Fuente Palo y Gol.